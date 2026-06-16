El empate sin goles de España frente a Cabo Verde provocó una catarata de críticas en los medios locales, que hablaron de "desastre" y un resultado que "sabe a derrota".

El empate frente Cabo Verde fue un golpe para España, actual campeona de Europa y favorita para quedarse con el Mundial.

El debut de España en el Mundial 2026 dejó una de las mayores sorpresas de la primera fecha y desató una fuerte reacción en su país. La igualdad 0-0 frente a Cabo Verde, una selección ubicada en el puesto 67 del ranking FIFA, provocó una ola de cuestionamientos en la prensa ibérica, que no dudó en calificar el resultado como un auténtico fracaso.

Los lapidarios títulos de los diarios de España para su selección tras empatar con Cabo Verde Uno de los más contundentes fue El Español, que definió la actuación de la Roja como un "desastre" y remarcó que el empate "sabe a derrota". El medio también señaló que el equipo dirigido por Luis de la Fuente necesitó más de media hora para generar una situación clara de peligro. En una línea similar, El País eligió un tono más moderado, aunque igualmente crítico, al titular: "España pincha en su estreno en el Mundial ante Cabo Verde y no pasa del empate".

image Los medios españoles liquidaron a su selección tras el pobre empate frente a Cabo Verde. ABC Las críticas subieron de intensidad en El Mundo, donde hablaron de un "pinchazo estrepitoso de una España sin ideas ante el rival más débil del grupo". Además, advirtieron que los próximos compromisos ante Uruguay y Arabia Saudita podrían complicar seriamente el camino de la selección española. Horas más tarde, el mismo medio publicó un nuevo análisis en el que describió la actuación como "desastrosa" y lamentó el "triste empate".

Otros medios también coincidieron en el diagnóstico. La Razón sostuvo que el equipo mostró una imagen muy similar a la de los dos últimos Mundiales y lo describió como "una selección plana, sin ritmo y muy diferente a lo que acostumbra la Roja". Por su parte, 20 Minutos calificó la presentación como "decepcionante y frustrante", destacó la actuación del arquero Vozinha y señaló que el ingreso de Lamine Yamal no alcanzó para cambiar el rumbo del encuentro.