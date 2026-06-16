Marcelo Bielsa se mostró molesto en conferencia tras el empate ante Arabia y respondió con dureza a una consulta sobre las imágenes oficiales de la FIFA.

Marcelo Bielsa volvió a protagonizar un momento tan particular como fiel a su estilo. Luego del empate 1-1 entre Uruguay y Arabia Saudita en el debut de ambos equipos en el Mundial 2026, el entrenador argentino se mostró visiblemente incómodo cuando fue consultado sobre las imágenes oficiales tomadas por FIFA, que rápidamente se viralizaron en las redes sociales por su característica postura ante las cámaras.

La pregunta llegó sobre el cierre de la conferencia de prensa y generó una reacción inmediata del rosarino. "No tengo que dar ninguna explicación. Me sacaron la foto como me la sacaron, no soy un modelo", respondió con evidente fastidio, dejando en claro que no estaba dispuesto a profundizar sobre un tema ajeno a lo estrictamente futbolístico.

La insólita respuesta de Bielsa sobre por qué no levantó la mirada para las fotos oficiales del Mundial La insólita respuesta de Bielsa sobre por qué no levantó la mirada para las fotos oficiales del Mundial X @SC_ESPN Sin embargo, instantes después y mientras respondía otra consulta, Bielsa decidió volver sobre el asunto por iniciativa propia. "Estaba enfrentando a los fotógrafos y esa fue la foto que obtuvieron de mí. No tengo por qué explicar por qué no miro a los interlocutores. Creo que hay un límite de lo que hay que explicar", sostuvo, visiblemente molesto por la repercusión que habían generado las imágenes.

El entrenador profundizó aún más su postura y utilizó algunos ejemplos para expresar su malestar. "Si usa lentes, porque usa lentes... Si mira para arriba o para abajo... ¿Tanto hay que explicar? Se buscan explicaciones en situaciones y en cosas que no las merecen. No hay nada de malo. No tenemos obligación de actuar como modelos para respetar pretensiones que no tienen fundamentos. No hice nada malo", afirmó.