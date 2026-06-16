El verdugo de Argentina en Qatar 2022 vuelve al Mundial: Hervé Renard asumió en Túnez tras un despido exprés

Luego de la goleada ante Suecia, la federación tunecina echó a su DT en pleno Mundial y apostó por el entrenador francés, verdugo de la Scaloneta en Qatar.

Túnez tomó una decisión drástica en pleno Mundial y ya tiene nuevo entrenador. Tras la dura derrota por 5-1 frente a Suecia en la primera fecha del Grupo F, la Federación Tunecina de Fútbol oficializó la salida de Sabri Lamouchi y anunció la llegada de Hervé Renard, el técnico francés que quedó en la historia reciente de los Mundiales por haber derrotado a la Selección argentina en Qatar 2022.

El experimentado entrenador regresa a una Copa del Mundo en un contexto mucho más complejo que el que atravesó con Arabia Saudita. En aquella oportunidad protagonizó uno de los mayores batacazos de la historia al vencer a la Scaloneta en el debut del torneo disputado en Qatar, una hazaña que todavía permanece intacta como la única derrota sufrida por Lionel Scaloni en torneos FIFA desde 2021.

Túnez contrató a Hervé Renard en pleno Mundial Ahora el desafío será aún más exigente. Túnez quedó muy comprometido tras la goleada recibida ante Suecia y no solo está obligado a ganar los dos partidos que le restan en la fase de grupos, sino también a mejorar una preocupante diferencia de gol de -4, un factor que podría resultar determinante en la pelea por acceder a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros.

Hervé Renard _ Arabia Saudita.jpg Hervé Renard es el nuevo DT de Túnez y tendrá una tarea difícil en los dos partidos que le restan. EFE Hervé Renard, además, llega después de atravesar meses turbulentos en su carrera. El francés había comandado todo el proceso clasificatorio de Arabia Saudita rumbo al Mundial 2026, pero a solo dos meses del inicio del certamen fue despedido de manera sorpresiva por la federación asiática, que decidió iniciar un nuevo proyecto deportivo. Ahora, el seleccionado tunecino le ofrece una revancha inmediata en el máximo escenario del fútbol.