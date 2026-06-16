¡Sorpresa en el 11 de Argentina! El "Cholo" Sottile reveló en MDZ la formación tentativa de Scaloni para el debut en el Mundial

Nos encontramos en las horas previas al debut de la Selección Argentina en una nueva cita mundialista histórica, la primera edición extendida con 48 selecciones. Para desglosar el presente de la Scaloneta, el recambio generacional y las sorpresas de la última convocatoria, dialogamos en exclusiva con el periodista deportivo Marcelo "Cholo" Sottile .

En una charla imperdible, el panelista de ESPN analizó la primera lista de 55 futbolistas presentada por Lionel Scaloni , llenó de elogios a las nuevas apariciones del fútbol local y se la jugó con el 11 titular para el primer partido del Mundial.

Sobre el análisis táctico, se le pidió a Sottile que se pusiera en la piel de Scaloni y definiera la formación que saldrá a la cancha en el primer partido del Mundial. El periodista no dudó y sorprendió con la inclusión de Thiago Almada como el gran heredero de un histórico: "Para mí el equipo sale con Thiago Almada metiéndose en el once. La está rompiendo en los últimos partidos y hoy tiene más continuidad que el 'Fideo' Di María, un crack de todos los tiempos. El resto sale casi de memoria".

De esta manera, el 11 ideal de Argentina según el Cholo Sottile sería: Dibu Martínez, Molina (o Montiel), Cuti Romero, Otamendi, Facundo Medina (reemplazo de Tagliafico), De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Thiago Almada, Lionel Messi, y Julián Álvarez .

La primera nómina extendida de Argentina dio mucho de qué hablar, especialmente por la inclusión de nuevos nombres y la ausencia de históricos. Para Sottile, el impacto principal estuvo en la delantera: "Que aparezca Lucas Beltrán es un sello de calidad para el chico, que es la gran aparición del 2026 del fútbol argentino junto a Aranda. Es un paso a futuro; lo que se está haciendo es definir algunos pocos casilleros que le quedan libres a Scaloni".

Al ser consultado sobre la ausencia de Paulo Dybala y el rumor de que su exclusión se debió a no haber jugado en el fútbol local (puntualmente en Boca Juniors) el último semestre, el "Cholo" fue tajante: "A Dybala lo sacan las lesiones, no el no estar en Boca seis meses antes. Tal vez el impacto mediático lo hubiera ayudado, como le pasó a Armani en 2018, pero lo de Paulo es un tema puramente físico. Es un talento aplaudido en Italia, pero las lesiones conspiraron contra su rodaje".

Por otro lado, Sottile destacó el proceso de recambio que lleva adelante el cuerpo técnico desde 2018: "Cuando quedamos eliminados en Kazán en 2018, parecía que no había luz al final del túnel. Lo que hizo Scaloni desde entonces fue fantástico, una renovación poco traumática y sensacional. Hoy no refiere a un lugar en el ranking FIFA, por su nivel Argentina es la mejor selección del mundo".

El "monstruo" Lamine Yamal y el rol de Messi como líder maduro

Al mirar a los rivales, Sottile confesó su fascinación por la joven estrella de España, Lamine Yamal: "Tiene lujos productivos y una capacidad a su corta edad que lo va a llevar a ganar varios Balones de Oro. Tiene movimientos tipo Ronaldinho o Neymar, y una zancada larga con un físico diferente. Estamos en presencia de un monstruo".

Cholo Sottile - Recorte 4 Santiago Aulicino/MDZ

Finalmente, el periodista dedicó unas emotivas palabras para Lionel Messi, a quien ve en su mejor versión histórica: "A Messi lo veo excelente. Es muy inteligente, competitivo y maduro. Yo creía que su mejor mundial no iba a ser el de Qatar por una cuestión de velocidad, pero allí vimos al Messi más completo de todos. Hoy se quedó a disfrutar del cariño y de la unanimidad que consiguió. Tomó un rol de líder espectacular, ayudado por un grupo (con De Paul a la cabeza) que supo 'bajarlo del póster' y hacerlo terrenal para contenerlo".

Con un plantel maduro, las figuras de Enzo Fernández y Alexis Mac Allister más consolidadas que hace cuatro años, y el hambre intacto, el "Cholo" Sottile concluyó que Argentina llega como el rival al que todos quieren evitar: "¿Vos pensás que Uruguay, España o Francia quieren jugar contra Argentina? No. Argentina es top y está lista".