Atención fans de Rosalía: las duras normas que deberán cumplir para asistir a los shows

Conocé los horarios, las puertas de acceso, los transportes, y las duras restricciones para los recitales de Rosalía en Argentina el Movistar Arena.

Rosalía se presentará los días 1, 2, 4 y 6 de agosto en el Movistar Arena.

Este sábado 1 de agosto comenzará la serie de cuatro recitales que Rosalía ofrecerá en Argentina, en el Movistar Arena de Buenos Aires. La cantante dará inicio a una seguidilla de presentaciones que continuará los días 2, 4 y 6 de agosto, por lo que la organización difundió toda la información necesaria para los shows.

Las puertas del estadio se abrirán a las 19 h. La encargada de abrir la noche será Heidi Giel, quien se presentará desde las 20, mientras que Rosalía tiene previsto salir al escenario a las 21 h.

El mapa de ingresos para los shows de la cantante. Instagram Dfentertainment. En cuanto a los ingresos, quienes cuenten con entradas para Golden Ring A y B, además de platea alta, deberán acceder por avenida Dorrego 489. El ingreso por avenida Corrientes 6094 estará habilitado para otro sector de platea alta, personas con movilidad reducida, y la boletería. En tanto, el público de Campo y Platea Baja deberá ingresar por Humboldt 450.

El transporte público es una de las opciones para llegar al estadio. El Movistar Arena está ubicado cerca de la estación Dorrego de la línea B de subte y de las líneas de tren Urquiza y San Martín, además de la estación Villa Crespo. También pasan por la zona las líneas de colectivo 19, 34, 42, 47, 55, 63, 65, 71, 76, 78, 87, 90, 93, 99, 108, 109, 110, 111, 127, 166 y 176.