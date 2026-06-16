Video: incidentes entre hinchas de Argentina y Argelia en Nueva York, a horas del partido

A pocas horas del debut de ambas selecciones, se registraron enfrentamientos entre simpatizantes argentinos y argelinos en pleno corazón de Nueva York.

En la previa del partido, los hinchas de Argentina se cruzaron con los de Argelia.

La previa del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 se vio empañada por un episodio de violencia ocurrido en Estados Unidos. A pocas horas del partido frente a Argelia, se registraron incidentes entre hinchas de ambos países en Times Square, una de las zonas más emblemáticas y transitadas de la ciudad de Nueva York.

Las imágenes, distribuidas por Reuters y replicadas rápidamente en las redes sociales, muestran corridas, empujones y peleas entre grupos de simpatizantes en pleno centro de Manhattan. Los videos fueron grabados por testigos que se encontraban en el lugar y se viralizaron en cuestión de minutos, generando preocupación entre los aficionados que siguen la Copa del Mundo.

Por el momento, no existe una versión oficial sobre qué originó los enfrentamientos. Tampoco trascendió si hubo personas heridas o detenidas como consecuencia de los disturbios, mientras las autoridades continúan trabajando para esclarecer lo sucedido.

Video: los incidentes entre hinchas de Argentina y Argelia en Nueva York Incidentes entre hinchas argentinos y argelinos en Nueva York, a horas del partido X @MundoEConflicto En las grabaciones se puede observar a grupos de hinchas argentinos y argelinos involucrados en los incidentes, mientras otros peatones y turistas intentan alejarse de la zona para evitar quedar en medio de la situación. El episodio ocurrió en una de las postales más reconocidas de Nueva York y en un punto de encuentro habitual para miles de fanáticos durante el Mundial.