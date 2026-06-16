La Selección argentina comienza la defensa del título enfrentando a Argelia: hora, TV y streaming

La Selección argentina comenzará su participación en el Mundial 2026 este martes, cuando se enfrente con su par de Argelia por la primera fecha del Grupo J en el cual iniciará su camino defendiendo el título logrado en Qatar 2022 y que contará con la presencia de su emblema, Lionel Messi.

El encuentro, que está programado para las 22, se llevará a cabo en el Arrowhead Stadium de la ciudad de Kansas. A su vez, se podrá ver a través de TV Publica, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports. El árbitro será el polaco Szymon Marciniak, mientras que en el VAR estará su compatriota Tomasz Kwiatkowski.

La Albiceleste llega a este encuentro con la ilusión al máximo, ya que atraviesa uno de los mejores momentos de su historia gracias a los títulos obtenidos de manera consecutiva en la Copa América de 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

Como si esto fuera poco, el equipo dirigido por Lionel Scaloni arrasó en las Eliminatorias Sudamericanas, donde consiguió la clasificación con muchas fechas de anticipación, mientras que en su último partido amistoso de preparación jugó en un altísimo nivel para golear 3-0 a Islandia.

La de este año será la decimonovena participación histórica para la Selección argentina en un Mundial , competición que conquistó en tres ocasiones: Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022.

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Scaloni todavía no confirmó el equipo: las certezas y la duda para el debut

En cuanto a la formación que tiene en mente Lionel Scaloni, el propio DT confirmó que Emiliano “Dibu” Martínez finalmente se recuperó a tiempo de su lesión en el dedo y podrá atajar, mientras que Facundo Medina reemplazaría en el lateral izquierdo a Nicolás Tagliafico, quien sufrió un desgarro. La duda aparece en el lado derecho: Nahuel Molina y Gonzalo Montiel pelean por un lugar.

Argelia, por su parte, llega a este encuentro con un invicto de 24 partidos (donde se destacan un empate sin goles frente a Uruguay y un triunfo hace pocos días contra Países Bajos), aunque en dicha seguidilla cayó dos veces en definiciones por penales.

El conjunto del país africano tendrá su quinta participación en un Mundial, donde tuvo como mejor actuación los octavos de final alcanzados en Brasil 2014.

Argelia entrenamiento Argelia tiene todo listo para enfrentar a la vigente campeona del mundo. EFE

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Mundial 2026

Grupo J – fecha 1

Argentina – Argelia

Estadio: Arrowhead Stadium (Kansas)

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia)

VAR: Tomasz Kwiatkowski

Hora: 21. TV: TV Publica, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Samir Chergui, Rayan Aït-Nouri; Farés Chaibi, Hicham Boudaoui, Houssem Aouar; Riyad Mahrez, Amine Gouiri y Mohamed Amoura. DT: Vladimir Petkovic.

Fuente: NA

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