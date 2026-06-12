Las perlitas del backstage de fotos de la Selección antes del Mundial: cargadas, risas y un Dibu desatado

A pocos días del inicio del Mundial 2026 , la Selección argentina dejó por un momento de lado la tensión de la competencia y mostró cómo se vive la intimidad de un grupo que mantiene intacta la química que lo llevó a conquistar Qatar 2022. La cuenta oficial del seleccionado publicó un video con imágenes del detrás de escena de la producción fotográfica oficial de la FIFA y el resultado fue una catarata de bromas, cargadas y situaciones que rápidamente se hicieron virales.

Mientras los fotógrafos, camarógrafos y colaboradores organizaban la sesión, los jugadores aprovecharon para relajarse y generar un clima de absoluta distensión. El video permite observar cómo, lejos de la seriedad de las imágenes protocolares, el plantel se mueve con naturalidad, entre risas y comentarios permanentes.

Una de las primeras perlitas la protagonizó Thiago Almada. El mediocampista apareció conversando en inglés con uno de los integrantes de la organización, despertando las sonrisas de quienes observaban la escena. Poco después llegó uno de los clásicos gritos de vestuario.

Las perlitas de la Selección durante la producción oficial del Mundial 2026

Las perlitas de la Selección durante la producción oficial del Mundial 2026

"¡Golazo, papá!", lanzó Nahuel Molina mientras Lisandro Martínez y Nicolás Otamendi alentaban desde un costado. Justamente el defensor del Benfica fue uno de los más activos durante toda la grabación, siempre dispuesto a interrumpir alguna toma con un comentario o una broma.

Como suele ocurrir, Emiliano Martínez no pasó desapercibido. El arquero de la Selección fue uno de los animadores principales de la jornada y protagonizó varios momentos divertidos.

En una de las escenas se lo ve manipulando imágenes desde una computadora mientras exhibía el vendaje que todavía lleva en algunos dedos tras la lesión sufrida semanas atrás. Fiel a su estilo, lanzó una ocurrencia que generó carcajadas entre sus compañeros.

“Le estoy cambiando el nombre”, comentó entre risas mientras observaba una de las fotografías.

El arquero también se dedicó a molestar a quienes posaban frente a cámara junto a Cristian Romero y Nicolás Otamendi. Los tres formaron una especie de "comando de interrupciones" que no dejó pasar ninguna oportunidad para lanzar algún comentario.

Mac Allister, Nico González y una cargada que hizo estallar a todos

Otro de los momentos más divertidos del backstage tuvo como protagonistas a Alexis Mac Allister y Nicolás González.

Mientras esperaban su turno, el mediocampista del Liverpool observó cómo su compañero acomodaba su cabello una y otra vez frente a las cámaras.

"Dejá de peinarte vos p...", le gritó entre risas.

La respuesta llegó de inmediato y provocó una explosión de carcajadas.

“¡Por lo menos tengo pelo!”, retrucó González, sin perder la oportunidad de devolver la chicana.

El intercambio reflejó a la perfección el clima que reina dentro del plantel, donde las cargadas son una constante y forman parte de la convivencia cotidiana.

El Profe también se sumó al show

Ni siquiera Luis Martín, uno de los preparadores físicos de la Selección, pudo escapar del ambiente relajado.

Mientras observaba el movimiento de los futbolistas, bromeó sobre la responsabilidad que tenía durante la producción.

“Que las fotos salgan bien, que los chicos estén ordenaditos, peinados, todo tengo que controlar”, comentó.

La respuesta de Julián Álvarez fue inmediata.

“Dale profe, dale”, contestó el delantero entre sonrisas.

Un grupo unido antes del gran desafío

Además de los protagonistas más activos, el video mostró a Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Nico Paz, Giuliano Simeone, Gonzalo Montiel, Facundo Medina, Gerónimo Rulli y José Manuel López compartiendo bromas y momentos distendidos.

Incluso apareció otra perlita de Nahuel Molina, que al ver el orden de las fotografías comentó: “Falta el Lucero después de Molina. Se va a enojar mi mamá”, en referencia a sus apellidos.

Las imágenes dejaron una sensación que ilusiona a los hinchas argentinos. Más allá de las exigencias de una Copa del Mundo, el grupo mantiene la misma cercanía, confianza y alegría que caracterizó al ciclo de Lionel Scaloni. Con el debut ante Argelia cada vez más cerca, la Selección mostró que llega al Mundial no solo con talento dentro de la cancha, sino también con un vestuario unido y lleno de buena energía.