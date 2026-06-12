Estadio vacío y poca energía: así fue la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en Canadá

Este viernes, tuvo lugar la segunda ceremonia inaugural del Mundial 2026, esta vez, en la ciudad canadiense de Toronto. Mirá cómo fue la presentación.

Luego de la primera ceremonia inaugural de la Copa del Mundo FIFA 2026, que tuvo lugar el jueves en México, este viernes, el Toronto Stadium, en Canadá, fue el escenario elegido para llevar a cabo la segunda ceremonia del campeonato, en uno de los tres países anfitriones de esta edición.

A las 14:40 (horario de Argentina), comenzó la ceremonia inaugural de Canadá, con un espectáculo que rindió homenaje a la cultura canadiense, con artistas luciendo vestimentas y colores típicos del país norteamericano. Es más, el cantante William Prince fue el encargado de abrir la ceremonia con un emotivo discurso en inglés y francés.

Mirá el video de la ceremonia inaugural de Canadá en el Mundial 2026 El inicio de la ceremonia de inauguración en Toronto El inicio de la ceremonia de inauguración en Toronto. DSports Luego, fue el turno de la célebre cantante pop canadiense Alessia Cara, quien se subió a escena para interpretar “Wild Things” y “Free”, rodeada de decenas de bailarines que lucían los colores rojo y blanco, los cuales predominaron a lo largo del show, en representación de la bandera de Canadá. Enseguida, los bailarines alzaron la figura de una ballena, un alce y un oso polar, los animales más emblemáticos de la fauna canadiense. Asimismo, el suelo estuvo cubierto por la hoja de arce (también conocida como hoja de maple), el símbolo nacional canadiense.

Mirá el video de la presentación de Alessia Cara en la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en Canadá Tras una breve interpretación de Alessia Cara, fue el turno de Nora Fatehi, Sanjoy y Vegedream, quienes cantaron en vivo "Siir Siir", una de las canciones oficiales del Mundial 2026. Los tres artistas subieron el ritmo del espectáculo con su pop cargado de afrobeat.

Así fue la presentación de Alessia Cara en la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en Canadá El ritmo se mantuvo con la llegada de Elyanna y Jessie Reyez (de origen colombiano) quienes le pusieron la voz "Ilumminate". No obstante, su participación llegó a su fin con la elevación de la Copa del Mundo en el centro de la cancha con “Uptown Funk" de Mark Ronson ft. Bruno Mars de fondo. El show no llegó a estar a la altura de la apertura de un Mundial debido a la corta duración y baja energía en la cancha. Como si fuera poco, el gigantesco estadio se vio desolado ante la ausencia de personas en las tribunas, reflejando el poco espíritu mundialista en Canadá.