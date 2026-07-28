Por qué sigue teniendo repercusiones la bandera de Malvinas de la Selección argentina

La imagen de los jugadores de la Selección argentina sosteniendo una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas " tras el triunfo frente a Inglaterra en el Mundial de Fútbol 2026 trascendió lo deportivo y reavivó el debate sobre la soberanía del archipiélago. El gesto, que rápidamente comenzó a replicarse en remeras y otros símbolos, generó repercusiones dentro y fuera del país. Para el exsecretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona , no se trató de una simple celebración , sino de un hecho con un fuerte impacto político y diplomático.

En diálogo con MDZ Radio, Carmona sostuvo que la actitud de los futbolistas fue "valiosa y valiente" , especialmente por tratarse de un plantel en el que varios jugadores desarrollan sus carreras en el fútbol inglés. "No me sorprendió el gesto, me causó admiración. Ya desde el Mundial anterior venían expresando su compromiso con la causa Malvinas y ahora dieron un paso más", afirmó.

El exfuncionario también destacó el rol que tuvieron los hinchas, quienes ingresaron al estadio una bandera confeccionada de manera artesanal. Según explicó, tanto esa iniciativa como la posterior exhibición por parte de los jugadores constituyeron "un acto de rebeldía", especialmente luego que desde el Gobierno nacional se advirtiera antes del encuentro que no estaba permitido mostrar ese tipo de mensajes políticos durante el partido.

"Lo llamativo fue que ningún funcionario británico ni la FIFA hablaron de prohibiciones. Quien se hizo cargo de decirles a los argentinos lo que no podían hacer fue una funcionaria argentina. Eso terminó dándole todavía más fuerza al gesto", señaló.

Para Carmona, la repercusión del banderazo demuestra el peso que tiene el deporte en la política exterior. Recordó una experiencia personal ocurrida en 2023, cuando participó de una reunión del Comité de Descolonización de Naciones Unidas pocos meses después de que Argentina ganara el Mundial de Qatar.

"Entré preocupado porque veníamos de un fuerte lobby británico. Sin embargo, la presidenta del comité abrió la reunión felicitando a Argentina por haber ganado el Mundial. Desde ese momento el clima cambió completamente. Ahí confirmé algo que ya conocía desde la teoría: el fútbol es una enorme herramienta de poder blando y de diplomacia pública", relató.

A su entender, el mensaje de los futbolistas tiene una proyección internacional mucho mayor de la que puede percibirse desde Argentina y representa una oportunidad que, según dijo, el Gobierno nacional no está aprovechando.

Maximiliano Ríos/MDZ

El impacto de la bandera de Malvinas fuera de Argentina

Carmona aseguró que el gesto de la Selección tuvo repercusiones incluso dentro del Reino Unido. Explicó que en Escocia, Gales e Irlanda del Norte existieron numerosas expresiones de simpatía hacia Argentina antes y después del partido, vinculando el triunfo deportivo con el reclamo histórico por Malvinas.

Incluso sostuvo que en Inglaterra comenzaron a aparecer voces críticas sobre la continuidad del colonialismo británico. "En medios como The Guardian hubo artículos planteando que la situación de Malvinas responde a un esquema imperial anacrónico que debería terminar. El impacto fue muy importante", afirmó.

Críticas al Gobierno nacional por la falta de compromiso por Malvinas

Durante la entrevista, el exsecretario cuestionó la postura del gobierno de Javier Milei respecto de la cuestión Malvinas y consideró que existe un proceso de "desmalvinización" de la política exterior argentina.

Según expresó, mientras la Selección logró instalar nuevamente el tema en la agenda internacional, el Ejecutivo se mostró incómodo con la situación. También descartó que Estados Unidos haya modificado su posición histórica sobre la soberanía de las islas, pese a versiones periodísticas que circularon semanas atrás.

"Todo apoyo internacional es importante, pero no se pueden generar falsas expectativas. Estados Unidos ratificó rápidamente que no cambió su postura", explicó.

Para Carmona, la bandera desplegada por los jugadores no puede analizarse únicamente desde el plano simbólico. Consideró que fortalece el reclamo argentino y vuelve a colocar la discusión sobre Malvinas en escenarios internacionales donde habitualmente resulta difícil instalarla.

"Lo que hicieron los jugadores no es un gesto menor. Tiene efectos concretos en la imagen internacional de la Argentina y demuestra cómo el deporte puede transformarse en una herramienta de enorme valor para sostener una política de Estado sobre la cuestión Malvinas", concluyó.