Durante el entrenamiento, el Dibu Martínez se entrenó a la par de sus compañeros, pero dejó una imagen con gestos de dolor que generó preocupación.

La Selección argentina recibió una noticia alentadora en la recta final hacia su debut en el Mundial 2026. El Dibu Martínez volvió a entrenarse con guantes por primera vez desde que llegó a Estados Unidos y dejó señales positivas sobre la recuperación de la fractura que sufrió en uno de los dedos de su mano derecha durante la final de la Europa League con Aston Villa.

Dibu Martínez entrena con los guantes Captura DSports El arquero marplatense fue el primero en salir al campo de entrenamiento del complejo de Sporting Kansas City y trabajó en soledad durante varios minutos. Con una protección especial en el dedo anular afectado, realizó ejercicios específicos junto al entrenador de arqueros Martín Tocalli, en una práctica que permitió observar su evolución física tras los últimos estudios médicos favorables.

Si bien todavía mostró algunas molestias lógicas por la lesión, el campeón del mundo completó la rutina con normalidad. Incluso protagonizó algunos momentos de preocupación cuando sintió dolor al arrojarse para desviar una pelota, aunque rápidamente retomó los trabajos. Más tarde se sumaron Gerónimo Rulli y Juan Musso, completando la preparación de los tres guardametas convocados por Lionel Scaloni.

El Dibu Martínez mostró un poco de dolor en las prácticas, pero se espera que llegue al debut El video del gesto de dolor de Dibu Martínez que genera incertidumbre sobre su debut en el Mundial 2026 X @SC_ESPN La jornada también dejó otras imágenes destacadas dentro del plantel. El buen clima interno volvió a quedar reflejado en distintos momentos de la práctica, como el abrazo entre Leandro Paredes y Enzo Fernández, mientras que Scaloni mantuvo una distendida charla con Djalminha, excompañero suyo durante su etapa como futbolista en el Deportivo La Coruña.