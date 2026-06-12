Mazazo a horas del debut: una de las posibles figuras del Mundial 2026 se lesionó y se retiró de su selección

Una de las posibles estrellas del Mundial 2026 sufrió una lesión en un entrenamiento y tomó la drástica decisión de retirarse de su selección a días del debut.

Una de las posibles figuras del Mundial 2026 se lesionó y se retiró de su selección.

Japón recibió un duro golpe en la previa del Mundial 2026. A pocos días de su debut frente a Países Bajos, la selección asiática confirmó la baja de Wataru Endo, uno de los referentes del plantel y capitán del equipo en los últimos años. Como si fuera poco, el mediocampista también anunció que no volverá a vestir la camiseta nacional.

La noticia generó un fuerte impacto en el conjunto dirigido por Hajime Moriyasu, que pierde a una de sus piezas más experimentadas justo en el tramo final de la preparación. Aunque la federación japonesa no brindó detalles específicos sobre la lesión, el futbolista de 33 años arrastraba problemas físicos desde febrero, cuando sufrió una lesión en el tobillo izquierdo durante un encuentro de la Premier League con Liverpool.

El capitán de Japón se lesionó y anunció su retiro de la Selección a días del debut en el Mundial 2026 A pesar de haber iniciado su recuperación durante abril y de que existía optimismo respecto de su presencia en la cita mundialista, Endo no logró alcanzar la condición física necesaria para competir al máximo nivel. Finalmente, el cuerpo técnico decidió desafectarlo de la convocatoria para evitar riesgos mayores durante el torneo.

image Wataru Endo, capitán de Japón, se lesionó y se retiró de la selección a días del debut en el Mundial 2026. X @FutbolSamurais La ausencia del volante representa una pérdida importante tanto dentro como fuera de la cancha. Endo acumuló más de una década defendiendo los colores de Japón, disputó dos Mundiales, superó los 70 partidos internacionales y desde 2023 portaba la cinta de capitán, convirtiéndose en una de las voces de mando del vestuario.