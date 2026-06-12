Estados Unidos jugará ante la Paraguay de Alfaro el último partido inaugural del Mundial: hora, TV y Streaming
Por la fecha 1 del Grupo D, la Selección de Estados Unidos dirigida por Mauricio Pochettino enfrentará a la Paraguay de Gustavo Alfaro en Los Ángeles.
Estados Unidos y Paraguay protagonizarán uno de los encuentros inaugurales del Mundial 2026 en un partido que tendrá varios atractivos. Además de marcar el debut de ambos seleccionados en el Grupo D, el duelo enfrentará a dos entrenadores argentinos con estilos bien diferentes: Mauricio Pochettino, al frente del conjunto norteamericano, y Gustavo Alfaro, conductor de la Albirroja.
El encuentro se disputará desde las 22.00 (hora de Argentina) en el SoFi Stadium de Los Ángeles, uno de los escenarios más modernos e imponentes del torneo. Será, además, uno de los tres partidos que pondrán en marcha la actividad de la Copa del Mundo.
La expectativa es alta para un cruce que puede resultar determinante en la lucha por la clasificación a los octavos de final. Estados Unidos buscará aprovechar su condición de local dentro de una Copa del Mundo organizada en suelo norteamericano, mientras que Paraguay intentará comenzar con un resultado positivo en una zona que promete ser competitiva.
Dónde ver Estados Unidos vs. Paraguay en vivo
Los hinchas argentinos tendrán distintas alternativas para seguir el encuentro. En televisión, el partido podrá verse a través de TyC Sports y DSports.
Por streaming, las opciones disponibles serán TyC Sports Play, DGO y Disney+ Premium, plataformas que transmitirán el debut de ambos equipos en el Mundial 2026.
Las posibles formaciones
Estados Unidos: Matt Freese; Alex Freeman, Miles Robinson, Tim Ream, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Sergiño Dest; Malik Tillman, Christian Pulisic y Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.
Paraguay: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Miguel Almirón, Andrés Cubas, Diego Gómez, Damián Bobadilla; Mauricio Magalhaes o Gustavo Caballero, Antonio Sanabria. DT: Gustavo Alfaro.
El antecedente histórico y el duelo entre técnicos argentinos
Estados Unidos y Paraguay volverán a cruzarse en una Copa del Mundo después de 96 años. El único antecedente mundialista entre ambos se produjo el 17 de julio de 1930, durante la primera edición del torneo disputada en Uruguay, cuando el conjunto estadounidense se impuso por 3-0 en la fase de grupos.
El encuentro también tendrá un atractivo especial en los bancos de suplentes. Mauricio Pochettino y Gustavo Alfaro, ambos argentinos, dirigen a sus respectivas selecciones desde 2024 y buscarán comenzar el torneo con una victoria.
En el historial general se registran nueve enfrentamientos. Estados Unidos domina los antecedentes con seis triunfos, mientras que Paraguay consiguió dos victorias y hubo un empate. Además, ambos seleccionados compartieron grupo en dos ediciones de la Copa América, lo que añade un capítulo más a una rivalidad que volverá a escribirse en la máxima cita del fútbol mundial.
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