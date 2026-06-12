Estados Unidos jugará ante la Paraguay de Alfaro el último partido inaugural del Mundial: hora, TV y Streaming

Por la fecha 1 del Grupo D, la Selección de Estados Unidos dirigida por Mauricio Pochettino enfrentará a la Paraguay de Gustavo Alfaro en Los Ángeles.

Estados Unidos y Paraguay se enfrentarán en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Estados Unidos y Paraguay protagonizarán uno de los encuentros inaugurales del Mundial 2026 en un partido que tendrá varios atractivos. Además de marcar el debut de ambos seleccionados en el Grupo D, el duelo enfrentará a dos entrenadores argentinos con estilos bien diferentes: Mauricio Pochettino, al frente del conjunto norteamericano, y Gustavo Alfaro, conductor de la Albirroja.

El encuentro se disputará desde las 22.00 (hora de Argentina) en el SoFi Stadium de Los Ángeles, uno de los escenarios más modernos e imponentes del torneo. Será, además, uno de los tres partidos que pondrán en marcha la actividad de la Copa del Mundo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/USMNT/status/2065069490916954495?s=20&partner=&hide_thread=false The first step on Friday night. pic.twitter.com/rqvA99ihig — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) June 11, 2026 La expectativa es alta para un cruce que puede resultar determinante en la lucha por la clasificación a los octavos de final. Estados Unidos buscará aprovechar su condición de local dentro de una Copa del Mundo organizada en suelo norteamericano, mientras que Paraguay intentará comenzar con un resultado positivo en una zona que promete ser competitiva.

Dónde ver Estados Unidos vs. Paraguay en vivo Los hinchas argentinos tendrán distintas alternativas para seguir el encuentro. En televisión, el partido podrá verse a través de TyC Sports y DSports.

Por streaming, las opciones disponibles serán TyC Sports Play, DGO y Disney+ Premium, plataformas que transmitirán el debut de ambos equipos en el Mundial 2026.