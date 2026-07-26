La Justicia de Estados Unidos avanza sobre los contratos millonarios de la AFA y genera inquietud a Claudio Tapia

En el marco de una semana de alta tensión e inquietud para las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) , la Justicia de los Estados Unidos se prepara para dar un paso fundamental en la investigación que rodea los contratos millonarios por la televisación y representación de los partidos del seleccionado nacional. A partir de este jueves, comenzará formalmente la etapa de declaraciones testimoniales clave en los tribunales norteamericanos.

Tras la desmentida emitida por la propia AFA respecto a una citación de urgencia de su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia , la convocatoria fijada para fin de mes se encuadra de manera estricta bajo la figura jurídica de una deposition .

Dentro del derecho procesal de Estados Unidos, una deposition (o declaración jurada previa) es un procedimiento estándar que forma parte de la fase de descubrimiento de pruebas en procesos del fuero civil o comercial.

A diferencia de lo que ocurre en una indagatoria o causa penal, las dinámicas procesales de este mecanismo se desarrollan sin la presencia obligatoria de un juez, llevando adelante las audiencias únicamente ante los abogados de las partes litigantes y un taquígrafo judicial encargado de labrar el acta. Durante estas jornadas, los representantes legales interrogan a los testigos clave para evaluar testimonios y evidencias de cara a un eventual juicio oral , lo que permite medir la solidez de las demandas, evitar sorpresas en el tribunal y eventualmente abrir la puerta a acuerdos extrajudiciales entre los querellantes y los demandados.

Bajo este marco técnico, en esta fase previa de recolección de testimonios ni Claudio "Chiqui" Tapia ni Pablo Toviggino (tesorero de la entidad) se encuentran imputados de forma directa ni comprometidos en el plano penal dentro del expediente.

EFE

El trasfondo del litigio: reclamo millonario y los derechos de la Selección

El origen del expediente se tramita actualmente en el fuero comercial y no en el penal. La demanda fue impulsada por Guillermo Tofoni, exarquero, agente FIFA y organizador de los encuentros amistosos de la Selección durante el mandato de Julio Humberto Grondona.

Tofoni, alineado hoy con el Gobierno nacional en la promoción de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), le exige a la AFA un resarcimiento millonario por el presunto incumplimiento de contratos asociados a los derechos de transmisión de la Scaloneta.

Sin embargo, dado que el caso se tramita en jurisdicción estadounidense —lo que motivó la recolección de información y auditorías por parte de agentes del FBI—, no se descarta que los testimonios reunidos durante esta ronda de depositions puedan derivar en nuevas líneas de investigación sobre el flujo financiero de la conducción del fútbol argentino.