Corea del Sur lo dio vuelta y se impuso por 2-1 sobre República Checa en el debut

Este jueves finalmente comenzó el Mundial 2026 . Por la fecha 1, Corea del Sur dio una muestra de carácter y se impuso por 2-1 ante República Checa en el en el Estadio AKRON de Guadalajara por el Grupo A, en el que horas antes México había vencido 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural .

El combinado bohemio había comenzado en ventaja con el gol del defensor y capitán Ladislav Krejci a los 59 minutos del segundo tiempo, mientras que el empate lo convirtió el volante In-Beom Hwang a los 67' y la remontada fue sentenciada por el delantero Oh Hyeon-Gyu, a los 80'.

El primer acercamiento del partido fue de los Tigres del Asia, a los 11 minutos, con un pase largo al área que el extremo Lee Jae-Sung controló y jugó hacia atrás para el delantero Heung-Min Son, que fue bloqueado y terminó en un córner. En ese tiro de esquina, un centro al segundo palo permitió el cabezazo del defensor central Kim Min-Jae, que se fue muy cerca del travesaño.

¡DE UN LATERAL! ¡REP. CHECA SE ADELANTÓ ANTE COREA DEL SUR! El capitán checo, Krejí, marcó de cabeza el 1 a 0 para su selección. A los poco minutos Hwang marcó el empate con un golazo. pic.twitter.com/Rc5evWpEdz

A los 13 minutos, el atacante Lee Jae-Sung avanzó por el mediocampo y sacó un remate potente desde afuera del área, que generó la primera atajada del arquero Matej Kovar. Un minuto más tarde tuvieron su primer acercamiento los checos, con un contraataque veloz por derecha que terminó en un centro atrás para el delantero Patrik Schick, cuyo disparo fue bloqueado por el defensor Kim Min-Jae.

Heung-Min Son volvió a generar peligro cuando iban 37 minutos, con un disparo cercano a la medialuna del área que llevaba mucha potencia y no pasó lejos del palo horizontal de Matej Kovar. Un minuto después hubo un nuevo remate desde el borde del área del exdelantero del Tottenham, que buscó el poste derecho de Kovar aunque esta vez tuvo menos precisión.

El primer acercamiento de la segunda etapa fue de Corea del Sur, con un remate bajo y cruzado del mediocampista In-Beom Hwang desde el vértice derecho del área. El guardameta Matej Kovar volvió a interceder para salvar su arco, y además también se quedó con el rebote, aprovechado por Jae-Sung. A los 10 minutos, un pase filtrado por izquierda rompió al defensa y permitió que Son se escape mano a mano, pero no pudo superar a Kovar, que achicó los espacios y detuvo el tiro con el pecho.

El golazo de Hwang para el empate de Corea del Sur

El golazo de Hwang para el empate de Corea del Sur DSports

Tres minutos más tarde, en su primera llegada de peligro, Chequia pudo romper el cero. Un lateral al área del defensor Vladimir Coufal llegó al primer palo y permitió el cabezazo potente del capitán Ladislav Krejci, que superó al arquero Seung-Gyu Kim para el 1-0.

La igualdad parcial llegó a los 21 minutos, cuando el mediocampista In-Beom Hwang se filtró por el costado izquierdo, enganchó hacia la pierna derecha para desparramar a Kovar y pinchó un remate al segundo palo, que se convirtió en el 1-1.

El elenco surcoreano pudo remontar cuando iban 34 minutos de la segunda etapa, con un desborde por derecha de Hwang y posterior centro atrás para el delantero Oh Hyeon-Gyu, que definió de primera al segundo poste y puso a su país en ventaja.

El gol de Hyeon-Gyu para el 2-1 de Corea del Sur

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Oh Hyeon-gyu tomó el centro de Hwang In-beom y marcó el 2-1 para los Tigres de Oriente ante República Checa en Guadalajara.#MundialEnDSPORTS | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/SZXPdgdzsV — DSPORTS (@DSports) June 12, 2026

A los 37 minutos, un nuevo lateral al área de Coufal llegó al segundo palo para permitir el zurdazo bajo del atacante Adam Hlozek, que fue detenido por Seung-Gyu Kim. El conjunto europeo tuvo una buena llegada en el segundo minuto de descuento, con un centro desde la derecha que fue rematado de primera por el volante Michael Sadilek, que cruzó un derechazo rasante, el cual fue detenido por Seung-Gyu Kim con una gran estirada.

Con el triunfo en el partido disputado en el estadio de Chivas de Guadalajara, en México, el equipo que capitanea el delantero Heung-Min Son quedó en el segundo lugar del Grupo A, con 3 puntos, mientras que los checos quedaron en el tercer puesto, sin unidades.

En la próxima jornada, Corea del Sur será rival de México, el jueves 18 de junio a las 22:00, mientras que República Checa jugará ante Sudáfrica el mismo día, desde las 13:00 (ambos en horario argentino).

Fuente: NA

El minuto a minuto de Corea del Sur - República Checa

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