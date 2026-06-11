Video: así fue el primer gol del Mundial 2026

México abrió el marcador ante Sudáfrica en el estadio Azteca durante el encuentro que puso en marcha la Copa del Mundo.

Julián Quiñones marcó este jueves el primer gol del Mundial 2026 al abrir el marcador para México frente a Sudáfrica en el estadio Azteca. El delantero anotó a los 9 minutos del partido inaugural y quedó registrado como el primer goleador de la Copa del Mundo.

El atacante, nacido en Colombia e internacional con la selección mexicana, aprovechó una recuperación de balón cerca del área rival tras un error en la salida del conjunto sudafricano. Luego sacó un remate de derecha que terminó en la red para establecer el 1-0.

Según las cifras oficiales citadas por la FIFA, el tanto fue el número 2.721 en la historia de los Mundiales y se produjo en el encuentro número 965 de la competición.

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