En vivo: México aprovechó un error y le gana 1-0 a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026

México y Sudáfrica ya juegan en el estadio Ciudad de México, con arbitraje del brasileño Wilton Pereira Sampaio.ui

Histórico. Julián Quiñones, delantero de 29 años del Al-Qadsiah de Arabia Saudita, marcó el primer gol del Mundial 2026 para el seleccionado mexicano.

La selección de México iguala 0-0 con su par de Sudáfrica, por la primera fecha del Grupo A, en el encuentro inaugural del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

El duelo se lleva a cabo en el mítico Estadio Azteca de la Ciudad de México y se puede ver a través de Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports. El árbitro es el brasilero Wilton Sampaio, mientras que en el VAR estará el paraguayo Eduardo Cardozo.

México abrió el marcador con una recuperación en campo rival. Erik Lira presionó alto, robó la pelota en la entrada del área sudafricana y asistió a Julián Quiñones, que definió de primera entre las piernas del arquero para establecer el 1-0.

Quiñones convirtió el 1-0 de México ante Sudáfrica Quiñones marcó el primer gol del Mundial 2026 par México Julián Quiñones marcó el primer gol del Mundial 2026 par México. Telefe Noticia en construcción.