Tragedia en el Mundial 2026: murió un hincha durante el partido inaugural en México

Un episodio ocurrido en el entorno del principal escenario del torneo empañó el clima festivo del comienzo de la Copa del Mundo.

La fiesta por el comienzo del Mundial 2026 se vio empañada por una noticia trágica en Ciudad de México. Según informaron las autoridades locales, un aficionado falleció durante la jornada inaugural del torneo mientras se disputaba el encuentro entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca.

La confirmación llegó a través de la Sala de Crisis de la Ciudad de México, que emitió un comunicado sobre lo sucedido. De acuerdo con el reporte oficial, se registró una "situación de crisis en Rampa 2 del Estadio Banorte, CDMX, cuyo resultado fue que un masculino de aproximadamente 80 años, nacionalidad alemana, fue trasladado al Instituto Nacional de Cardiología. Se confirma su fallecimiento. Se realiza enlace con autoridades consulares".

Las primeras versiones indican que se trataría de un ciudadano alemán de 81 años que habría sufrido un infarto. En videos que circularon en redes sociales se observan maniobras de asistencia y reanimación realizadas por personal médico, aunque finalmente no fue posible salvarle la vida.

Confirman la muerte de un hincha alemán durante el debut del Mundial 2026 Confirman la muerte de un hincha alemán durante el debut del Mundial 2026 Qué se sabe sobre el fallecimiento del aficionado en el inicio del Mundial Por el momento, las circunstancias exactas del episodio todavía no fueron esclarecidas por completo. Las autoridades no confirmaron si la emergencia médica comenzó dentro del Estadio Azteca o en las inmediaciones del recinto deportivo.

Tampoco se precisó si el fallecimiento se produjo en el lugar del incidente o durante el traslado hacia el centro de salud donde fue atendido. Se espera que en las próximas horas puedan conocerse más detalles sobre el caso.