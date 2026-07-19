El milenario templo budista en Corea del Sur donde los monjes ayudan a jóvenes encontrar pareja (y los animan a tener hijos)

Un monje vestido con una túnica de color naranja oscuro se coloca frente a una fila de jóvenes y les dice que están allí con una misión: salvar a su país. ¿Cómo? Encontrando pareja y, algún día, teniendo hijos.

Los participantes ríen con nerviosismo mientras lanzan miradas furtivas a quienes podrían convertirse en sus futuras parejas.

No es el comienzo de un nuevo y exitoso reality show de citas. Es un retiro para solteros que se celebra en un templo budista del siglo VIII, enclavado entre la exuberante vegetación del monte Palgongsan, en Corea del Sur.

El encuentro dura 30 horas e incluye una intensa agenda de actividades, una tras otra, y un sinfín de momentos incómodos, todo con el objetivo de romper el hielo y encontrar el amor.

"Los budistas siempre han sido los primeros en actuar cuando nuestro país ha atravesado momentos difíciles", afirma Yoo Cheol-ju, organizador del retiro, en alusión a la época en que el templo Donghwasa sirvió como campamento de monjes guerreros que defendieron Corea de las invasiones japonesas en el siglo XVI.

Pero esta vez la amenaza no viene del extranjero.

"La baja natalidad es una crisis nacional. Teníamos que hacer algo al respecto", dice Yoo.

BBC/ Hosu Lee

Al igual que en el resto del mundo, los nacimientos se han desplomado en Corea del Sur a medida que el país se ha ido enriqueciendo.

En 2023, el número medio de hijos que tiene una mujer surcoreana a lo largo de su vida —la tasa de fecundidad total— cayó a un mínimo histórico de 0,72, muy por debajo de la tasa de reemplazo de 2,1.

Hay quien culpa al aumento vertiginoso de los precios de la vivienda y a la falta de ayudas económicas para el cuidado de los hijos. Otros afirman que las mujeres están dando prioridad a sus carreras profesionales o, simplemente, ejerciendo lo que hoy en día es una opción.

Pero los estudios muestran que los jóvenes surcoreanos también salen menos y tienen menos citas que antes. Aunque algunos optan por la soltería, a muchos les cuesta encontrar pareja, lo que hace que las tasas de matrimonio bajen.

El gobierno ha comenzado a ofrecer permisos parentales más largos, bonificaciones en efectivo por el nacimiento de un hijo y apartamentos subvencionados para recién casados.

Alcaldías y asociaciones civiles han ido un paso más allá, organizando eventos de citas con el respaldo del Estado, como este que se celebra en el templo de Donghwasa.

Y son mucho más divertidos de lo que te puedas imaginar.

BBC/ Hosu Lee El templo está rodeado de una densa vegetación.

Kim Ah-kyung, conocida por su nombre budista, Sunhyeji, es una de las primeras en llegar.

Esta alegre joven de 28 años se sienta en el porche de un bungaló del complejo del templo y saluda a las demás mujeres, que empiezan a ir llegando poco a poco a la sala.

Todas ellas han superado un proceso de selección increíblemente competitivo, que incluía cuestionarios y vídeos de selfies para evaluar su grado de seriedad respecto al matrimonio y a tener hijos. Se impusieron a más de 1.580 candidatas para estar en este retiro, que estaba abierto a todo el mundo, independientemente de su fe.

A Sunhyeji le costó mucho encontrar una pareja adecuada tras dejar la región de Seúl para trabajar en una oficina en las provincias del sureste.

"Realmente no hay oportunidad de conocer a hombres", afirma. "Solo voy del trabajo a casa y viceversa. No tengo ningún pasatiempo. Intenté buscar uno, pero todas las actividades eran individuales". En su oficina, añade, todo el mundo es mucho mayor que ella.

Las citas pueden ser difíciles en Corea del Sur.

La gente suele conocer a sus parejas en la escuela, en el trabajo o a través del sogaeting, las citas a ciegas organizadas por amigos o familiares. Fuera de esos ámbitos, es poco habitual entablar conversación con desconocidos en las grandes ciudades.

Además, el consumo de alcohol ha disminuido y las aplicaciones de citas nunca llegaron a despegar del todo. En 2015, tras varios años de crecimiento estancado, Tinder comenzó a promocionarse como una aplicación para hacer amigos con el fin de atraer mejor al público joven.

Kwon Seung-oh, de 30 años, que se hace llamar Enyo, siempre se había sentido incómodo con la idea de conocer a una desconocida por internet.

Sus amigos le organizaron unas diez citas a ciegas, pero a él le parecieron todas interacciones superficiales que nunca llegaron a ninguna parte. Además, el 97 % de sus compañeros de trabajo en una gran fábrica de productos lácteos a las afueras de la ciudad de Daegu, son hombres.

Así que ahora él también se encuentra en Donghwasa.

BBC/ Hosu Lee Los participantes, que han sido seleccionados de entre un total de 1.600 candidatos, esperan con nerviosismo las actividades del día.

La caballerosidad se hace patente incluso antes de que empiece el día.

A medida que las mujeres llegan al complejo, sus posibles pretendientes se apresuran a salir a su encuentro, ofreciéndose a ayudarles a llevar el equipaje a sus habitaciones.

Enyo está decidido a encontrar pareja. Durante la primera actividad del día —la ronda de presentaciones—, reparte pasteles franceses que ha horneado él mismo, lo que le vale exclamaciones de admiración por parte del público.

Luego llega el momento de la primera cita. A Sunhyeji le toca Minho, un funcionario de 32 años de modales afables. Los dos dan un paseo por el sendero arbolado que rodea el templo, donde consiguen mantener una conversación en privado.

Más tarde, se pide a los hombres que entreguen una rosa de plástico a la mujer con la que quieran conocer mejor durante una cita para almorzar. Minho elige a Ruby, una diseñadora de 28 años cuyo carácter afable encaja con el suyo.

Durante la comida no faltan las sonrisas corteses y las risitas. Las parejas descubren cuáles son las aficiones, los trabajos y los programas favoritos de cada uno. La conversación fluye y todo el mundo parece estar abriéndose.

Cuando terminan, se les ve más cerca unos de otros que antes, mientras se reúnen junto a los fregaderos para lavar los platos juntos.

Pero todo eso da un giro radical al llegar al momento más incómodo y torpe del día: el concurso de talentos.

BBC/ Hosu Lee En un concurso de talentos celebrado al mediodía, que resultó un poco incómodo, hubo instrumentos musicales, cantos y bailes.

Minho es el primero en salir, moviéndose con cuidado mientras recuerda los pasos de "My House", el tema viral de 2PM, con su famoso estribillo: "Quiero llevarte a mi casa".

Sunhyeji se mueve con naturalidad al ritmo del nuevo éxito pop "Catch Catch", mientras que Enyo entona una balada a todo pulmón. Ruby hace gala de sus conocimientos de español con una presentación titubeante que cautiva a Minho. Una mujer saca una flauta para tocar una canción de KPop Demon Hunters.

Las actividades sin descanso están agotando a los participantes.

Solo quedan un par de minutos para tomarse un respiro antes de que comience una ronda de citas rápidas con té verde (que, en realidad, nadie bebe).

Después, es el turno de las mujeres para elegir al hombre con el que tendrán una cita para cenar.

Sunhyeji le da su rosa a Minho, para gran irritación de Ruby. Enyo no es elegido por ninguna de las mujeres y acaba cenando con los demás que no han encontrado pareja.

Por último, para poner fin al día, un monje anciano pronuncia un discurso entusiasta, recordando a los participantes su deber de procrear, antes de entonar el himno nacional.

Los solteros, más preocupados por su destino romántico que por el deber patriótico, murmuran la letra sin ganas.

BBC/ Hosu Lee La intensa interacción social empieza a agotar a los solteros.

BBC/ Hosu Lee Los monjes consideran que el retiro para encontrar pareja es un servicio a su país.

Las autoridades coreanas llevan organizando eventos para facilitar el encuentro entre solteros desde principios de la década de 2000: desde citas para trabajar la madera hasta noches con DJ a orillas del río.

A pesar de estos esfuerzos, que se llevaron a cabo en paralelo a los programas gubernamentales de fomento de la natalidad —que han costado unos 250.000 millones de dólares desde 2006—, las tasas siguieron descendiendo durante años.

Así fue hasta 2024, cuando las cifras comenzaron a repuntar ligeramente. Este año, se espera que las mujeres tengan una media de 1,0 hijos cada una, frente a los 0,8 de 2025.

No está claro si esto es consecuencia directa de las iniciativas gubernamentales. Las autoridades se han cuidado de atribuirlo al retraso de las bodas y los nacimientos provocado por la pandemia, así como a que una numerosa generación de hijos de los baby boomers está alcanzando la edad de tener hijos propios.

Pero también podría haber un cambio de actitud. Una encuesta realizada en marzo reveló que las personas solteras se mostraban casi un 10 % más favorables al matrimonio y a tener hijos en comparación con hace tan solo dos años.

BBC/ Hosu Lee Minho (a la derecha) acaba formando pareja con Ruby (a la izquierda), lo que deja a Sunhyeji decepcionada.

Esto coincide con lo que comentan algunas de las mujeres del templo, que afirman haber visto cada vez más publicaciones en las redes sociales de amigas que se casan y tienen hijos.

A estas alturas de la noche, cuando solo queda una última ronda de citas, la energía social del grupo se está agotando.

Yoo, el presentador, insiste en que aún queda mucho tiempo para encontrar pareja.

Añade que la hora de acostarse, a las 22:00, es solo una sugerencia. La noche puede estar "llena de sorpresas".

Como para demostrar que tiene razón, una organizadora del evento se arriesga con una participante. Esta admite que tiene novio, pero dice que esa relación está condenada al fracaso de todos modos.

Ruby acaba saliendo a dar un paseo con Minho. Sunhyeji parece cansada.

Enyo y las demás, que no han encontrado pareja, se marchan una a una.

BBC/ Hosu Lee De los 24 participantes en el trepidante retiro en el templo, 16 se marchan con una posible pareja.

A la mañana siguiente, todo el mundo bromea y charla mientras envían sus elecciones definitivas a Yoo por mensaje de texto.

Al final del retiro, se han formado ocho parejas, incluidas dos entre miembros del equipo organizador y participantes. El grupo se reúne para hacerse una foto final.

Enyo observa la escena, decepcionado por no haber encontrado pareja. Pero no se ha rendido. Dice que estaría dispuesto a volver a intentarlo en el retiro "si me dejan entrar otra vez".

Sunhyeji se ha animado. Se quedó despierta hasta las 03:00 charlando con otras mujeres en su habitación. "¡He hecho muchas amigas!", exclama, y añade que ya están organizando un plan para ir juntas a tomar un brunch.

Para ella, la experiencia fue como una divertida pijamada, que la hizo sentirse de nuevo como una adolescente: sin miedo a ser espontánea y a tomar decisiones atrevidas.

Los hombres solteros están de acuerdo. Han quedado en seguir viéndose, solo que ahora habrá alcohol y carne en la mesa.

No todo el mundo sale del templo con pareja.

Pero casi todos se van con algo que antes no tenían: nuevos amigos y una renovada confianza en sí mismos.

BBC

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FUENTE: BBC