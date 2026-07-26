Deportivo Maipú terminó con nueve jugadores y perdió 1-0 contra Gimnasia y Tiro

Por la fecha 22, Gimnasia y Tiro ganó en Salta por un gol de penal de Gordillo al minuto 79. Matías Viguet y Enzo Pérez fueron expulsados en Deportivo Maipú.

Por la fecha 22 de la Zona B de la Primera Nacional 2026, Deportivo Maipú tuvo una actuación de terror este domingo en el norte del país, terminó con nueve hombres en cancha y perdió 1-0 en condición de visitante contra Gimnasia y Tiro de Salta en el Gigante del Norte.

El primer tiempo fue chato, con poco ritmo y casi sin situaciones de gol para ninguno de los dos equipos. El 0-0 con el que se fueron al descanso fue un resultado justo por lo hecho en el campo de juego. La única peligrosa que tuvo el Cruzado fue un cabezazo fallido de Áaron Agüero en el área tras un buen centro de Lucas Faggioli.

La expulsión de Enzo Pérez en Maipú "Enzo Pérez"



Porque el experimentado jugador de Deportivo Maipú se fue expulsado ante Gimnasia y Tiro de Salta y se puso cara a cara con el cuarto árbitro. pic.twitter.com/uJfMqKe5Oj — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) July 26, 2026 Todo se descalabró en el complemento, pasando los 70 minutos, cuando el local obtuvo un penal por una imprudente falta de Nicolás Fernández a Fabricio Rojas en el área. Nahuel Galardi atajó el disparo, pero el árbitro obligó a repetirlo y en las protestas fueron expulsados por doble amonestación Matías Viguet y Enzo Pérez, quien se marchó insultándose con todo el mundo, por lo que se expone a una fuerte sanción.

Finalmente, recién a los 79’ pudo volver a ejecutar la pena máxima Lautaro Gordillo, que ahora definió bien y le permitió al Albo anotar el 1-0. Abajo en el marcador y con la desventaja numérica de dos hombres, al equipo de Mariano Echeverría se le hizo imposible remontar y no encontró las vías para conseguir el empate.

El gol de Gordillo para el 1-0 de Gimnasia y Tiro "Lautaro Gordillo"



Por el gol del jugador de Gimnasia y Tiro de Saltan ante Deportivo Maipú. https://t.co/b31AxqtD23 pic.twitter.com/M8oV0FyI3J — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) July 26, 2026 Con este resultado, Deportivo Maipú cierra la jornada en el octavo puesto de la Zona B, el último del Reducido, con 29 puntos, apenas 1 más que Gimnasia y Tiro, que debe un partido. El próximo domingo, recibirá a Atlanta en el Omar Higinio Sperdutti.