Enzo Pérez y su emoción por volver al Deportivo Maipú: "Estoy feliz y disfrutando este momento"

El regreso de Enzo Pérez con la camiseta del Deportivo Maipú dejó buenas sensaciones dentro de la cancha y también un análisis sincero una vez finalizado el empate ante San Martín de Tucumán. El experimentado volante reconoció la dificultad del encuentro, habló de su adaptación a la Primera Nacional y no ocultó la emoción de volver a jugar frente a su familia y los hinchas cruzados.

" Fue un partido muy duro, muy peleado. Por momentos tuvimos el control de la pelota, pero no se pudo jugar mucho. Era un partido de un gol ", resumió el mediocampista, quien disputó cerca de 70 minutos en su primer partido oficial desde su regreso al club.

Enzo también se refirió a su estado físico y admitió que todavía está en pleno proceso de adaptación.

" Hace mucho que no jugaba 70 minutos. Vengo de una pretemporada y me estoy acostumbrando a la Nacional B, que es muy competitiva ", expresó.

Más allá de lo futbolístico, el ex River Plate destacó el valor emocional que tuvo volver a vestir la camiseta del Cruzado.

"Después está el sentimiento de jugar en esta cancha. Me da muchas alegrías que mi familia esté en la tribuna y me pueda ver jugar. Estoy feliz y disfrutando mucho de este momento", afirmó.

Enzo Pérez cumplió en su regreso. Marianela Mena / MDZ

Consultado sobre el funcionamiento del equipo, Pérez pidió tiempo para afianzar la sociedad con sus nuevos compañeros.

"Llevo muy poco entrenando con los chicos. Ellos vienen haciendo las cosas muy bien, pero tenemos que conocernos un poco más, acomodarnos y entender que esta es una categoría muy luchada, donde hay que pensar antes de pasar la pelota", explicó.

Por último, el referente cruzado agradeció el cariño que recibió desde su regreso a Mendoza.

"Desde que volví solo recibí muestras de apoyo y cariño. Estoy muy contento por lo que me hace vivir la gente cuando hago cosas tan naturales como salir a caminar o compartir con ellos. Estoy muy feliz y muy agradecido", concluyó.

Enzo Pérez dejó en claro que todavía necesita sumar ritmo de competencia, pero también mostró que su experiencia y jerarquía pueden convertirse en una pieza fundamental para un Deportivo Maipú que buscará ser protagonista durante la segunda parte de la Primera Nacional.