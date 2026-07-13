Confirmado: Enzo Pérez se entrenó y es nuevo jugador de Maipú

Por fin se confirmó después de varios años de amagues: Enzo Pérez ya es jugador del Deportivo Maipú. El experimentado volante estuvo este lunes por la mañana en el predio del club entrenando con sus nuevos compañeros. Tras desvincularse de Argentinos Juniors la semana pasada, el ex River volvió a Mendoza y ya tiene nuevo club.

Ya desde hace unas semanas atrás que MDZ confirmaba el operativo retorno de Enzo Pérez a Maipú. Las reuniones con los dirigentes del Botellero se venían dando para allanar el camino y después de que el jugador rescindiera contrato con el Bicho de La Paternal pudiera firmar con el Depor. La noticia era esperada con expectativa en calle Vergara.

Enzo Pérez es nuevo jugador del Deportivo Maipú. Podría debutar el próximo viernes, cuando el Cruzado reciba a San Martín (T) desde las 15 pic.twitter.com/ecFAJKD7Of — Fede Acosta (@fedeacosta23) July 13, 2026 Enzo Pérez le aportará jerarquía a este equipo que perdió a Marcelo Eggel, pero que sigue sumando puntos en la Primera Nacional. Si bien el futbolista tiene 40 años, su rol de potenciar a jóvenes será clave para la segunda parte del campeonato.

En enero, Enzo Pérez llegó libre al Bicho tras su salida del Millonario, luego de que Marcelo Gallardo decidiera no tenerlo en cuenta de cara al 2026. La idea era que aportara experiencia, personalidad y liderazgo, pero nunca logró hacerse dueño del mediocampo ni convencer a Nicolás Diez, que lo utilizó poco y nada.

El mendocino apenas sumó 236 minutos repartidos en 10 partidos y casi siempre corrió desde atrás en la consideración del DT. Para colmo, quedó en el centro de las críticas por el penal que falló en la definición frente a Belgrano, una ejecución que dejó al Bicho sin la chance de jugar la final del Torneo Apertura. Salvo un volantazo de último momento, el mediocampista de 40 años dejara de pertenecer a Argentinos en los próximos días si es que finalmente hay acuerdo por su rescisión.