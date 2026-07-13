A Argentina le faltan piernas: ¿somos candidatos?

Lionel Scaloni es (era) el rey de la competencia interna. Jugadores que jugaban bien, pero así y todo salían al partido siguiente porque el entrenador argentino es un estratega que mueve fichas dependiendo el rival. Eso nos había enseñado Scaloni desde que asumió en el 2018. Bueno, a ese Scaloni no lo vimos en este torneo. La Selección argentina ganó todos los partidos del Mundial 2026, pero no hay un solo hincha que esté conforme por lo mostrado en los últimos partidos con Cabo Verde, Egipto y Suiza. ¿Qué le falta a este equipo? Piernas. Una genialidad de Julián Álvarez no nos tiene que confundir.

Argentina está estancada en un 4-4-2 que es difícil de entender por las características de sus jugadores. Con jugadores de buen pie se le regaló la pelota a Suiza hasta que Embolo se hizo expulsar de la manera más absurda posible. Un Rodrigo De Paul tirado sobre la banda derecha, limitado de su rebeldía y su batalla en la mitad de la cancha para estar cerca de la pelota, un Enzo Fernández perdido por izquierda sin compañía y un Alexis Mac Allister que, si bien el técnico lo liberó, sigue sin estar cerca de su mejor versión. Paredes aportó soluciones en el equilibrio, pero falta jugadores con físico para que los habilidosos se luzcan. Entra Nico González, que está lejos de ser el futbolista más técnico del equipo, y ya se empiezan a ver espacios porque corre y genera. Esto es lo que le falta a esta Selección. Físico y piernas para volver a ver esa presión alta incesante y manejar los partidos desde la tenencia.

DPA El DT igualmente tiene un fuego sagrado y un convencimiento que hace que todos los jugadores se tiren de cabeza por él. Lo que no se entiende es el planteamiento y sostener a tantos jugadores que no están en un buen momento o solamente están sintiendo el desgaste de una Copa del Mundo con temperaturas asfixiantes y viajes que se hacen sentir. No voy a caer en la fácil del hincha de que jueguen los Nico Paz, Valentín Barco y los que no tienen tanto rodaje con la Selección. Pero si es momento de ver cuánta nafta hay en el tanque de cada jugador e intentar encontrar un equilibro. Quizás Nico González, Exequiel Palacios, Gio Lo Celso o Giuliano Simeone, de muy pocos minutos, nos hacen ver la mejor versión de De Paul o de Mac Allister en un segundo tiempo.