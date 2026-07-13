Pipo Gorosito destrozó a un histórico de Inglaterra que menospreció a la Selección argentina: "Pedazo de tronco"

Néstor Gorosito, flamante DT de San Lorenzo, respondió con dureza a las feroces críticas que llegan desde suelo británico previo a la semifinal del Mundial.

En Inglaterra están confiados y se creen muy superiores a la Selección argentina. Desde que se confirmó el cruce de semifinales del Mundial 2026, tanto los medios locales como varios exjugadores con peso e historia en el combinado británico alzaron la voz con frases y sentencias que dieron que hablar.

Uno de ellos fue Gary Neville, ídolo absoluto del Manchester United (jugó toda su carrera allí hasta su retiro en 2011). En una entrevista con Sky Sports, el exdefensor liquidó a Lisandro Martínez y Cuti Romero, asegurando que "no veo la manera de que no hagamos al menos dos goles... Entre los dos regalan un gol en cada partido". Como si fuera poco, completó con otro ácido comentario. "Yo los llamo la mejor-peor pareja de centrales del mundo porque por momentos son absolutamente extraordinarios y, al instante siguiente, pasan de lo sublime a lo ridículo".

Pipo Gorosito le respondió a Gary Neville y fue durísimo En ese contexto, salió al cruce un protagonista inesperado: Néstor Gorosito. El flamante entrenador de San Lorenzo, que justamente este lunes dirigió su primera práctica, rechazó categóricamente las declaraciones de Neville y salió a responderle de la forma menos pensada.

Es que Pipo le envió un audio de WhatsApp a Sebastián "Pollo" Vignolo, quien estaba al aire del programa ESPN Mundial. A pedido del DT, el reconocido periodista pegó el micrófono a su celular e hizo público un fulminante descargo.

"Pollo, díganle a este Gary Neville que lo único que sabía hacer es sacar un lateral, pedazo de tronco", comenzó describiendo Gorosito. "Los defensores argentinos son cracks, impresionantes. Pedazo de tronco, lo único que sabías es sacar un lateral, no sabía que se jugaba con el pie", cerró, fiel a su estilo y con la crudeza que lo caracteriza.