La Selección cambió el calendario del Federal A y así quedó el panorama para los equipos mendocinos

El Consejo Federal postergó la última fecha y Huracán Las Heras, FADEP y San Martín deberán esperar una semana más para definir su futuro.

La clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial también tuvo consecuencias en el Torneo Federal A. El Consejo Federal confirmó la postergación de la última fecha de la fase de grupos, que estaba prevista para el fin de semana del 18 y 19 de julio y finalmente se disputará el 25 y 26 de julio.

La decisión busca evitar la superposición con el trascendental compromiso de la Albiceleste y mantener intacta la planificación del campeonato. Por ese motivo, la fecha que debía jugarse el 18 y 19 se trasladó una semana, mientras que la jornada pendiente se recuperará el miércoles 12 de agosto, sin modificar el cronograma de la Zona Campeonato y la Reválida.

La Selección modificó los partidos del Federal A FADEP necesita ganar para meterse en la zona campeonato. Así llegan los mendocinos La postergación le agrega una semana más de espera a tres equipos mendocinos que todavía tienen objetivos importantes por cumplir.

Atlético San Martín dejó pasar una gran oportunidad el último fin de semana al igualar su compromiso y, con ese resultado, ya no tiene posibilidades matemáticas de clasificarse a la Zona Campeonato, por lo que deberá afrontar la Reválida en la segunda etapa del torneo.

En cambio, Huracán Las Heras y FADEP siguen dependiendo de sí mismos y protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la última fecha.