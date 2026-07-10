La camiseta sin lavar y el sillón de siempre: por qué hacemos cábalas cuando juega la Selección

Cuando juega la Selección argentina , hay rituales que se repiten con una precisión casi religiosa. La misma camiseta, el mismo lugar en el sillón , la picada servida de determinada manera, la bandera colgada en la ventana, el mate preparado igual que en el partido anterior o la promesa silenciosa de no moverse hasta que termine el encuentro.

Para algunos, son simples bromas familiares. Para otros, una cuestión seria: si Argentina ganó con esa remera, esa remera vuelve a usarse. Si el gol llegó justo cuando alguien salió de la habitación, esa persona tal vez no pueda volver hasta el final. Y si una cábala funcionó una vez, en el próximo partido se repite.

En cada Mundial, las cábalas aparecen como parte del folclore futbolero. Pero detrás de esos gestos hay algo más profundo que superstición: necesidad de control, manejo de la ansiedad, memoria emocional y pertenencia colectiva.

Desde la Psicología, las cábalas pueden entenderse como una forma de enfrentar la incertidumbre. Un partido importante tiene todos los ingredientes para activar tensión emocional: expectativa, miedo a perder, ilusión, frustración posible y una sensación de que no se puede hacer nada concreto para modificar el resultado.

El hincha no juega, no dirige, no ataja penales. Está sentado frente a una pantalla. Sin embargo, necesita sentir que participa de alguna manera. Ahí aparece la cábala: un pequeño ritual que le permite ocupar un lugar activo dentro de una situación que, en realidad, no controla.

La psicología llama a esto ilusión de control: la tendencia a creer que ciertos actos personales pueden influir sobre hechos externos, aunque no exista una relación real de causa y efecto. En el fútbol, esa ilusión se vuelve emocionalmente útil. No cambia el resultado, pero puede calmar a quien la practica.

La repetición como refugio emocional

Las cábalas se fortalecen por repetición. Si una persona usó determinada camiseta y la Selección ganó, el cerebro puede asociar ambos hechos, aunque la conexión sea casual. En el siguiente partido, repetir ese gesto funciona como una manera de buscar seguridad.

No se trata solo de creer literalmente que una remera define un resultado. Muchas veces, el ritual ofrece tranquilidad. Ordena la previa, reduce la ansiedad y genera una sensación de continuidad. En un Mundial, donde cada partido parece definitivo, esa repetición puede convertirse en un refugio emocional.

Por eso las cábalas suelen intensificarse a medida que avanza el torneo. En fase de grupos pueden ser más relajadas. En octavos, cuartos o semifinales, se vuelven casi obligatorias. Cuanto más importante es el partido, más fuerte aparece la necesidad de sostener aquello que “venía funcionando”.

El pensamiento mágico en el fútbol

Las cábalas también se relacionan con el pensamiento mágico, una forma de razonamiento en la que se atribuye poder a determinados objetos, palabras, gestos o secuencias.

En la cultura popular, esto aparece en muchos ámbitos: tocar madera, cruzar los dedos, evitar hablar antes de tiempo, prender una vela, usar una prenda “de la suerte” o repetir una frase antes de un momento importante. En el fútbol, ese universo simbólico se potencia porque el partido se vive como una experiencia colectiva cargada de emoción.

La camiseta se vuelve amuleto. El sillón se convierte en territorio sagrado. El horario de la comida, la ubicación de cada integrante de la familia o incluso el silencio durante un penal pueden adquirir valor ritual.

Lo curioso es que muchas personas saben racionalmente que su cábala no modifica el partido, pero igual la cumplen. Porque el ritual no siempre busca convencer a la razón: muchas veces busca calmar la emoción.

Por qué las cábalas se toman tan en serio

El Mundial no es un evento deportivo más. En países como Argentina, la Selección despierta una identificación profunda. En cada partido se mezclan historia familiar, memoria colectiva, infancia, barrio, amigos, orgullo nacional y pertenencia.

Por eso una cábala puede dejar de ser un gesto individual y transformarse en una regla compartida. La familia se organiza igual que en el partido anterior. Los amigos se reúnen en la misma casa. Alguien cocina lo mismo. Otro no mira los penales. Otro se queda parado porque “así vino el gol”.

En ese contexto, cumplir la cábala también es una manera de pertenecer al grupo. No hacerlo puede generar bromas, reproches o incluso culpa si el resultado no acompaña. El ritual deja de ser privado y se convierte en parte de la ceremonia futbolera.

Cuando la cábala une a la familia y a los amigos

Hay cábalas que funcionan como pequeños pactos afectivos. Ver el partido siempre con las mismas personas, preparar la comida de la misma manera o repetir una canción antes de que empiece el encuentro puede convertirse en una tradición.

En ese sentido, no todas las cábalas deben leerse como supersticiones irracionales. Algunas tienen un valor social y emocional. Ayudan a construir recuerdos, generan identidad y hacen que la experiencia del Mundial sea compartida.

La cábala también organiza la previa. Da tema de conversación, genera humor y permite canalizar nervios. En muchos hogares, el ritual es tan importante como el partido mismo.

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Cuándo una cábala puede convertirse en un problema

En la mayoría de los casos, las cábalas son inofensivas. Forman parte del juego simbólico del fútbol y del modo en que las personas atraviesan la ansiedad de un evento importante.

Sin embargo, conviene prestar atención cuando el ritual deja de ser flexible y empieza a generar malestar. Si una persona siente angustia intensa por no poder cumplir una cábala, si se culpa por el resultado, si se irrita de manera desmedida con otros o si el ritual interfiere con su vida cotidiana, puede ser una señal de que esa conducta está dejando de ser un juego.

La diferencia está en el grado de sufrimiento. Una cábala compartida con humor puede ser parte del folclore mundialista. Una obligación vivida con miedo o culpa merece una mirada más cuidadosa.

El verdadero poder de las cábalas

Las cábalas no hacen goles, no defienden en el área ni cambian el resultado de un penal. Pero sí tienen un efecto concreto sobre quienes las practican: ayudan a ordenar la emoción, alivian la incertidumbre y refuerzan el sentimiento de estar participando de algo más grande.

Cuando juega la Selección, millones de personas sienten que su historia personal se sienta frente al televisor. Por eso una camiseta, una bandera, una comida o un lugar en el sillón pueden cargarse de sentido. Al final, la cábala no habla tanto del poder de un objeto como del poder del deseo. Es la forma que encuentra el hincha para decir, en silencio y con sus propios rituales, que todavía cree.