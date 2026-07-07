Un famoso actor de Hollywood se rindió ante los pies de Lionel Messi: "Es un héroe"

El destacado actor estadounidense se declaró fanático de Messi y sorprendió a todos con sus declaraciones.

Lionel Messi, el capitán argentino que genera una devoción total en la casa de la estrella de Hollywood.

La visita de Matt Damon a Miami para presentar La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, dejó una inesperada declaración sobre Lionel Messi. El actor, que comparte elenco con John Leguizamo en el film, habló con el periodista Javier Fabracci durante su paso por la ciudad y se refirió al capitán de la Selección Argentina en pleno Mundial 2026.

La entrevista fue compartida en Arriba Argentinos, donde May Martorelli repasó los detalles del encuentro. En ese contexto, Damon, quien interpreta a Odiseo en la producción que llegará próximamente a los cines, no ocultó la admiración que siente por el rosarino.

Esto fue lo que dijo Matt Damon sobre Lionel Messi El vínculo del actor con la Argentina no es casual. Desde hace años está casado con Luciana Barroso, nacida en Salta, por lo que el fútbol argentino ocupa un lugar importante en la vida familiar. Al ser consultado por Messi, su respuesta fue inmediata: "El más grande, el más grande". "Es un héroe en mi casa, para mi familia en Argentina, pero también para mi familia en Estados Unidos", aseguró el artista.

Además de elogiar al capitán albiceleste, Damon reconoció que atraviesa este Mundial con sentimientos encontrados. "Él es el mejor. Estoy triste porque este es su último Mundial", expresó la estrella de Hollywood.