The Twist, ubicado en el Parque de Esculturas Kistefos (Jevnaker), está a unos 67 km al norte de Oslo, Noruega. El museo une las dos orillas del río Randselva mediante un giro de 90 grados que transforma un puente en un museo contemporáneo.

Entre un bosque y un río de Noruega, The Twist (El giro) sorprende con una idea única: transformar un puente en un museo. Diseñado por el estudio BIG – Bjarke Ingels Group y destacado por la publicación alemana Baumeister, el edificio combina arquitectura, arte y naturaleza en una obra donde la creatividad es la gran protagonista.

La obra integra arquitectura, ingeniería y paisaje. Laurian-Ghinitoiu - kistefosmuseum.com/art/the-twist-gallery Un puente que también es un museo En el Parque de Esculturas Kistefos, a unos 80 kilómetros de Oslo (capital de Noruega), The Twist conecta las dos orillas del río Randselva -donde también se encuentra el puente más largo del mundo- mediante una estructura que gira 90 grados sobre sí misma. Eso permite que el edificio funcione al mismo tiempo como puente, museo y mirador.La obra, inaugurada en 2019, se convirtió rápidamente en uno de los proyectos más fotografiados de Europa por su capacidad para integrar arquitectura, naturaleza y arte contemporáneo.

The Twist - amazing architecture at Kistefoss Museum, Norway - Architecture by Allthegoodies.com Una idea simple con un resultado extraordinario El gran desafío consistía en unir dos terrenos con diferentes alturas sin alterar el paisaje. La solución fue crear un volumen que gira progresivamente, modificando la orientación de pisos, paredes y techo mientras el visitante avanza por el edificio. La luz natural cambia constantemente durante el recorrido gracias a grandes superficies vidriadas, convirtiendo cada paso en una experiencia diferente. The Twist no busca llamar la atención mediante formas extravagantes, sino responder con inteligencia a un problema concreto. Su giro no es un capricho estético: nace de una necesidad funcional que termina creando una arquitectura inolvidable.

Más que una forma llamativa, The Twist demuestra cómo una idea inteligente puede convertir una necesidad técnica en una experiencia arquitectónica única. Laurian-Ghinitoiu - kistefosmuseum.com/art/the-twist-gallery Una lección para el diseño cotidiano Aunque no es común encontrar un museo con estas características, The Twist deja una enseñanza aplicable a cualquier proyecto: una buena idea puede resolver varios problemas al mismo tiempo.Cuando diseño, estructura y entorno trabajan como un equipo, la arquitectura logra resultados que perduran. Esa capacidad para transformar una dificultad en una oportunidad es, precisamente, una de las virtudes que también hicieron de Lionel Messi en el fútbol un referente mundial.