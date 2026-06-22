El Mundial convierte a las ciudades sede en laboratorios de arquitectura urbana

Toronto, Kansas City, Atlanta y Vancouver utilizan e l Mundial como excusa para acelerar proyectos urbanos que ya estaban en marcha. Arquitectos, urbanistas y gobiernos locales buscan comprobar cómo funcionarán nuevos modelos de movilidad , espacios públicos, sustentabilidad y convivencia urbana que luego podrían replicarse en otras ciudades del mundo.

Una de las grandes diferencias respecto de otros Mundial es es que muchas ciudades no están construyendo estadios nuevos, sino transformando barrios enteros.

Toronto avanza con la renovación de Ontario Place y su frente costero.

Atlanta continúa expandiendo BeltLine, un sendero urbano de unos 35 km.

Para los urbanistas, el Mundial funciona como una fecha límite que obliga a concretar proyectos que podrían tardar décadas.

Qué se está poniendo a prueba

Especialistas identifican cuatro experimentos urbanos: a) más peatonales, b) menos dependencia del automóvil, c)distritos culturales mixtos y d) recuperación de zonas industriales. Estos cuatro conceptos aparecen en los proyectos urbanos vinculados al Mundial 2026 porque responden a un mismo objetivo: que las ciudades sean más atractivas para vivir, trabajar, consumir y visitar.

a. Más peatonales. Esto se traduce en

Ampliación de veredas.

Creación de paseos peatonales.

Calles cerradas parcial o totalmente al tránsito.

Plazas con programación cultural.

Corredores gastronómicos al aire libre.

Conexión entre estadios, hoteles y centros urbanos.

Toronto. Está mejorando espacios alrededor del waterfront para facilitar recorridos a pie.

Atlanta. BeltLine conecta barrios mediante senderos peatonales y ciclovías.

Kansas City. Crossroads Arts District favorece recorridos caminando entre galerías, bares y restaurantes.

¿Por qué lo hacen? Porque los estudios muestran que las personas que caminan consumen más en comercios locales, permanecen más tiempo en la zona, utilizan más espacios públicos y generan mayor actividad económica.

b. Menos dependencia del automóvil realizando: ciclovías, tranvías, transporte público mejorado y bicicletas compartidas, micromovilidad eléctrica y conexiones peatonales.

Kansas City. Amplió y fortaleció su sistema de Streetcar.

Seattle. Invierte en transporte masivo y movilidad sostenible.

Vancouver. Es considerada una referencia mundial en reducción del uso del automóvil.

Vancouver Convention Centre West – Vancouver, Canadá Vancouver (Canadá), ciudad sede del Mundial, se convirtió en una referencia mundial en arquitectura sustentable gracias a edificios eficientes y espacios verdes integrados, entre otros. Aquí temostramos Vancouver Convention Cenntre Westy, que posee el techo verde más grande de Canadá Imagen de divulgación propia publicada en casavogue.globo.com

Los beneficios que esperan son menos congestión, menos contaminación,menor gasto energético y más actividad económica en zonas urbanas.

¿Qué opinan los habitantes? Las generaciones jóvenes suelen apoyar estos cambios. Los sectores más suburbanos suelen resistirse porque continúan dependiendo del automóvil.

c. Distritos culturales mixtos en (la idea es evitar zonas dedicadas exclusivamente a una actividad, como las zonas industriales, residenciales o de oficinas. La idea es mezclarlos. En un mismo sector conviven: viviendas, oficinas, hoteles, restaurantes, galerías, espacios culturales y comercios.

Ejemplos

Crossroads Arts District (Kansas City). Hoy reúne galerías, estudios creativos, cafeterías, viviendas, bares y mercados nocturnos.

Miami Worldcenter. Combina hoteles, viviendas, gastronomía, entretenimiento y comercio.

¿Por qué son importantes? Porque generan actividad durante todo el día y no se convierten en "ciudades fantasma" fuera del horario laboral.

d. Recuperación de zonas industriales. Es decir transformar depósitos abandonados, fábricas cerradas, antiguos ferrocarriles y puertos en desuso en barrios creativos, polos gastronómicos, mercados, centros culturales y complejos residenciales.

Kansas City. Crossroads nació precisamente de antiguos edificios industriales reciclados.

Atlanta. BeltLine reutilizó infraestructura ferroviaria abandonada.

Toronto. Varias zonas portuarias están siendo reconvertidas.

¿Por qué gustan tanto? ¨Porque conservan arquitectura histórica, identidad local, grandes espacios interiores y al mismo tiempo permiten usos modernos.

Según arquitectos norteamericanos, las ciudades buscan comprobar si estos modelos aumentan el turismo, mejoran la calidad de vida y atraen inversiones. Foto: bnim.com

Qué dicen vecinos y expertos

Muchos residentes celebran la llegada de nuevos parques, comercios y espacios culturales. Otros temen procesos de gentrificación y aumento de alquileres.

Mario Simonovich

El objetivo a largo plazo es construir ciudades más atractivas para vivir y trabajar después del Mundial.