La mendocina Milagros Alastra jugará su primer Mundial con Las Leonas: mañana comienza el sueño
La mendocina Milagros Alastra, de 19 años, debutará con Las Leonas en el Mundial de Bélgica y Países Bajos. Fue convocada tras brillar en el Junior 2025.
La mendocina Milagros Alastra, de 19 años, vivirá este sábado uno de los momentos más importantes de su carrera: hará su debut en un Mundial con la Selección Argentina mayor de hockey.
La jugadora, formada en la Universidad Nacional de Cuyo y actualmente figura de GEBA, se ganó un lugar en la lista definitiva después de destacarse en el proceso previo. Su presente no es casualidad: Alastra fue elegida mejor jugadora y estrella emergente del Mundial Junior 2025, actuación que terminó de consolidarla como una de las jóvenes promesas del hockey argentino.
Las Leonas comenzarán este sábado su camino en el Mundial que se disputará en Bélgica y Países Bajos, con la ilusión de llegar nuevamente a lo más alto. Para Alastra será una experiencia especial, ya que tendrá la oportunidad de disputar su primera Copa del Mundo defendiendo la camiseta argentina.
El debut de Argentina
Sábado 15 de agosto – 12:30: Argentina vs. Estados Unidos
Lunes 17 de agosto – 12:00: Alemania vs. Argentina
Miércoles 19 de agosto – 06:00: Argentina vs. Escocia
El Mundial podrá seguirse en nuestro país a través de ESPN y Disney+ Premium.
Para el deporte mendocino, la presencia de Alastra representa además una enorme noticia: una jugadora surgida de nuestra provincia llega al máximo escenario internacional y se prepara para cumplir el sueño de jugar un Mundial con Las Leonas.