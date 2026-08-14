La mendocina Milagros Alastra jugará su primer Mundial con Las Leonas: mañana comienza el sueño

La mendocina Milagros Alastra , de 19 años, vivirá este sábado uno de los momentos más importantes de su carrera: hará su debut en un Mundial con la Selección Argentina mayor de hockey.

La jugadora, formada en la Universidad Nacional de Cuyo y actualmente figura de GEBA , se ganó un lugar en la lista definitiva después de destacarse en el proceso previo. Su presente no es casualidad: Alastra fue elegida mejor jugadora y estrella emergente del Mundial Junior 2025 , actuación que terminó de consolidarla como una de las jóvenes promesas del hockey argentino.

Las Leonas comenzarán este sábado su camino en el Mundial que se disputará en Bélgica y Países Bajos , con la ilusión de llegar nuevamente a lo más alto. Para Alastra será una experiencia especial, ya que tendrá la oportunidad de disputar su primera Copa del Mundo defendiendo la camiseta argentina.

Lunes 17 de agosto – 12:00: Alemania vs. Argentina

Miércoles 19 de agosto – 06:00: Argentina vs. Escocia

El Mundial podrá seguirse en nuestro país a través de ESPN y Disney+ Premium.

Para el deporte mendocino, la presencia de Alastra representa además una enorme noticia: una jugadora surgida de nuestra provincia llega al máximo escenario internacional y se prepara para cumplir el sueño de jugar un Mundial con Las Leonas.