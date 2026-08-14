Néstor Gorosito reveló qué le pidió la barra al plantel de San Lorenzo: "Han hablado muy bien con nosotros"
Néstor Gorosito habló tras la visita de la barra al entrenamiento de San Lorenzo, explicó qué ocurrió con el plantel y pidió tiempo para revertir la crisis.
San Lorenzo atraviesa días de máxima tensión después de la derrota 2-0 ante Huracán en el clásico y de la visita de integrantes de la hinchada al entrenamiento del jueves. En medio de este escenario, el entrenador Néstor Gorosito habló este viernes con TyC Sports y reveló qué ocurrió durante el encuentro entre los referentes de la tribuna y el plantel.
Lejos de describir una situación de conflicto, Pipo aseguró que el diálogo se desarrolló con tranquilidad. "La realidad es que han hablado muy bien con nosotros, vinieron a preguntar cuáles pueden llegar a ser los por qué de este momento y le dije lo que estoy hablando con ustedes: se necesita tiempo de trabajo", explicó el entrenador.
Gorosito también vinculó el complicado presente del club con los problemas que San Lorenzo arrastra desde hace varias temporadas. Según explicó, las inhibiciones heredadas de anteriores dirigencias dificultaron la conformación del plantel y recién ahora algunos de esos inconvenientes comenzaron a solucionarse.
Gorosito explicó por qué San Lorenzo necesita tiempo
El entrenador entiende que el contexto no puede analizarse únicamente desde los resultados de las primeras fechas. El Clausura comenzó hace apenas 20 días y el Ciclón ya disputó cuatro partidos, incluido un clásico que terminó con una dura derrota ante Huracán.
“Hay un arrastre que genera nerviosismo en el club. Se mejora con trabajo, no hay otra forma. El torneo empezó hace 20 días, pero hemos jugado mucho, cuatro partidos, con el agravante del clásico”, sostuvo Gorosito.
Pipo también remarcó que no considera que deba esconderse ante el mal momento y planteó que la bronca de los hinchas es consecuencia de una acumulación de situaciones que exceden a este plantel y a este cuerpo técnico.
El respaldo de Gorosito a la dirigencia de San Lorenzo
En ese sentido, el entrenador defendió a la conducción encabezada por Marcelo Culotta y pidió contemplar el punto de partida que encontró la actual dirigencia. "No va a resolver en 50 días el arrastre de hace años", afirmó Gorosito, quien consideró que el club necesita tiempo para comenzar a dejar atrás los problemas institucionales que condicionaron su funcionamiento.
Desde lo futbolístico, Pipo reconoció que su equipo todavía debe corregir varios aspectos. “Hoy es un equipo apurado San Lorenzo. Desde que sale la pelota del arco tiene que terminar en pase gol y nos cuesta diferenciar en qué zonas distraer para después llegar a la definición”, analizó.
Con el clásico ya atrás y un clima cada vez más exigente, Gorosito apuesta al trabajo como la principal herramienta para intentar cambiar la imagen del Ciclón y encontrar respuestas dentro de la cancha.