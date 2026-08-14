Néstor Gorosito reveló qué le pidió la barra al plantel de San Lorenzo: "Han hablado muy bien con nosotros"

Néstor Gorosito habló tras la visita de la barra al entrenamiento de San Lorenzo, explicó qué ocurrió con el plantel y pidió tiempo para revertir la crisis.

San Lorenzo atraviesa días de máxima tensión después de la derrota 2-0 ante Huracán en el clásico y de la visita de integrantes de la hinchada al entrenamiento del jueves. En medio de este escenario, el entrenador Néstor Gorosito habló este viernes con TyC Sports y reveló qué ocurrió durante el encuentro entre los referentes de la tribuna y el plantel.

Lejos de describir una situación de conflicto, Pipo aseguró que el diálogo se desarrolló con tranquilidad. "La realidad es que han hablado muy bien con nosotros, vinieron a preguntar cuáles pueden llegar a ser los por qué de este momento y le dije lo que estoy hablando con ustedes: se necesita tiempo de trabajo", explicó el entrenador.

Gorosito también vinculó el complicado presente del club con los problemas que San Lorenzo arrastra desde hace varias temporadas. Según explicó, las inhibiciones heredadas de anteriores dirigencias dificultaron la conformación del plantel y recién ahora algunos de esos inconvenientes comenzaron a solucionarse.

Gorosito explicó por qué San Lorenzo necesita tiempo Pipo Gorosito se refirió al crítico presente de San Lorenzo TyC Sports El entrenador entiende que el contexto no puede analizarse únicamente desde los resultados de las primeras fechas. El Clausura comenzó hace apenas 20 días y el Ciclón ya disputó cuatro partidos, incluido un clásico que terminó con una dura derrota ante Huracán.

“Hay un arrastre que genera nerviosismo en el club. Se mejora con trabajo, no hay otra forma. El torneo empezó hace 20 días, pero hemos jugado mucho, cuatro partidos, con el agravante del clásico”, sostuvo Gorosito.