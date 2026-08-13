El clima está que arde en San Lorenzo: la barra "visitó" al plantel y aparecieron pasacalles cerca del estadio

La derrota ante Huracán profundizó la tensión en San Lorenzo, que además atraviesa un complicado presente deportivo e institucional.

Tensión en San Lorenzo: la barra visitó al plantel tras la derrota con Huracán y aparecieron fuertes pasacalles en el Bajo Flores.

Jueves de alto voltaje en San Lorenzo. Después de la derrota ante Huracán en el clásico y en medio de un presente complicado tanto en lo futbolístico como en lo institucional, integrantes de la barra se hicieron presentes este jueves en el entrenamiento del plantel conducido por Pipo Gorosito para hablar con los jugadores.

Según trascendió, no hubo amenazas, aunque los barras reclamaron una mayor actitud de parte de los futbolistas. Además, les habrían solicitado a los capitanes Nicolás Tripichio y Alexis Cuello una lista de los jugadores que no quieren continuar en el club en este delicado contexto.

La barra de San Lorenzo fue al entrenamiento y dejó un fuerte mensaje Tensión en San Lorenzo por la visita de los barras ESPN La barra también mantuvo una charla con Gorosito, cuyo comienzo de ciclo es el peor entre los últimos cinco entrenadores que pasaron por San Lorenzo. El equipo de Pipo consiguió menos triunfos y sufrió más derrotas que sus antecesores durante sus primeros cinco partidos al frente del plantel. Gustavo Álvarez, en cambio, había comenzado invicto con dos victorias y tres empates; Damián Ayude registró un triunfo, tres empates y una derrota; Miguel Ángel Russo tuvo tres victorias, un empate y una derrota, mientras que Leandro Romagnoli acumuló dos triunfos, un empate y dos caídas.

El clima también quedó reflejado en las inmediaciones del Bajo Flores, donde aparecieron pasacalles con fuertes mensajes dirigidos al plantel: “No perdieron un clásico, perdieron la dignidad” y “Pidan disculpas a los socios y salgan a ganar”, fueron algunas de las frases que pudieron leerse.