El posteo de Marcelo Moretti tras la derrota de San Lorenzo ante Huracán que indignó a los hinchas

El exdirigente aseguró que su gestión dejó millones de dólares en recursos y jugadores y cuestionó las decisiones tomadas por las autoridades actuales.

La derrota de San Lorenzo ante Huracán volvió a encender las críticas alrededor del presente del club y generó una nueva reacción de Marcelo Moretti. El expresidente cuestionó la gestión encabezada por Marcelo Culotta y aseguró que las actuales autoridades desaprovecharon recursos económicos y patrimonio deportivo que, según afirmó, habían quedado en la institución.

A través de un extenso mensaje publicado en X, Moretti hizo un repaso de los fondos que, según su versión, encontró la nueva conducción al asumir y también cuestionó las decisiones tomadas en los últimos mercados de pases. En particular, apuntó contra la pérdida de derechos económicos de varios futbolistas.

“Les dejé 20M de dólares en 4 jugadores. A ver qué hacen…”, afirmó Moretti, quien también detalló el dinero que, de acuerdo con su versión, estaba disponible cuando asumió la nueva conducción. Según explicó, se trataba de 7.700 millones de pesos, equivalentes en ese momento a unos 5 millones de dólares. El exdirigente desglosó esa cifra y señaló que 1.500 millones de pesos correspondían a la última cuota de Elián Irala, 4.500 millones a abonos, 1.200 millones a la venta de Jhohan Romaña y otros 500 millones a derechos de formación y solidaridad de Facundo Fernández Mercau.

Moretti realizó un extenso análisis sobre la situación patrimonial y financiera de San Lorenzo. X Moretti cuestionó el manejo del patrimonio de San Lorenzo En su publicación, que generó indignación de los hinchas en las redes por considerarlo oportunista y recordando los motivos que llevaron a la destitución de Moretti, el expresidente cuervo sostuvo que esos recursos permitieron a la nueva conducción afrontar diferentes obligaciones del club. “Hoy atravesamos un ‘leve veranito’ financiero gracias a nuestra gestión que dejó sus frutos. Con eso pudieron levantar las inhibiciones, traer refuerzos y poner al día al plantel”, señaló.

El expresidente también recordó la situación que, según su relato, encontró al asumir en diciembre de 2023 y aseguró que durante ese momento su gestión debió realizar una inyección de 7 millones de dólares para afrontar las necesidades de San Lorenzo. Pero su principal cuestionamiento estuvo relacionado con el patrimonio deportivo. Moretti criticó las decisiones tomadas en los últimos mercados de pases y afirmó que el club perdió derechos económicos sobre futbolistas que habían sido incorporados o consolidados durante su administración.