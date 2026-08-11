El posteo de Marcelo Moretti tras la derrota de San Lorenzo ante Huracán que indignó a los hinchas
El exdirigente aseguró que su gestión dejó millones de dólares en recursos y jugadores y cuestionó las decisiones tomadas por las autoridades actuales.
La derrota de San Lorenzo ante Huracán volvió a encender las críticas alrededor del presente del club y generó una nueva reacción de Marcelo Moretti. El expresidente cuestionó la gestión encabezada por Marcelo Culotta y aseguró que las actuales autoridades desaprovecharon recursos económicos y patrimonio deportivo que, según afirmó, habían quedado en la institución.
A través de un extenso mensaje publicado en X, Moretti hizo un repaso de los fondos que, según su versión, encontró la nueva conducción al asumir y también cuestionó las decisiones tomadas en los últimos mercados de pases. En particular, apuntó contra la pérdida de derechos económicos de varios futbolistas.
“Les dejé 20M de dólares en 4 jugadores. A ver qué hacen…”, afirmó Moretti, quien también detalló el dinero que, de acuerdo con su versión, estaba disponible cuando asumió la nueva conducción. Según explicó, se trataba de 7.700 millones de pesos, equivalentes en ese momento a unos 5 millones de dólares. El exdirigente desglosó esa cifra y señaló que 1.500 millones de pesos correspondían a la última cuota de Elián Irala, 4.500 millones a abonos, 1.200 millones a la venta de Jhohan Romaña y otros 500 millones a derechos de formación y solidaridad de Facundo Fernández Mercau.
Moretti cuestionó el manejo del patrimonio de San Lorenzo
En su publicación, que generó indignación de los hinchas en las redes por considerarlo oportunista y recordando los motivos que llevaron a la destitución de Moretti, el expresidente cuervo sostuvo que esos recursos permitieron a la nueva conducción afrontar diferentes obligaciones del club. “Hoy atravesamos un ‘leve veranito’ financiero gracias a nuestra gestión que dejó sus frutos. Con eso pudieron levantar las inhibiciones, traer refuerzos y poner al día al plantel”, señaló.
El expresidente también recordó la situación que, según su relato, encontró al asumir en diciembre de 2023 y aseguró que durante ese momento su gestión debió realizar una inyección de 7 millones de dólares para afrontar las necesidades de San Lorenzo. Pero su principal cuestionamiento estuvo relacionado con el patrimonio deportivo. Moretti criticó las decisiones tomadas en los últimos mercados de pases y afirmó que el club perdió derechos económicos sobre futbolistas que habían sido incorporados o consolidados durante su administración.
En ese sentido, mencionó los casos de Romaña, Báez, Montenegro, Gallardo, Salinardi e Insaurralde. Según su análisis, esas salidas fueron reemplazadas por jugadores de mayor edad, con contratos a préstamo y con menor potencial para generar futuras ventas. “Están dejando sin futuro a San Lorenzo”, sostuvo Moretti. Y agregó: “Todo el trabajo que fuimos consolidando en 2024 y 2025 lo están destruyendo”.
La advertencia de Moretti
Otro de los puntos que planteó el exdirigente fue el presupuesto destinado al fútbol profesional. Moretti comparó las cifras que, según aseguró, manejaba su administración a fines de 2025 con las actuales. De acuerdo con su publicación, su gestión había dejado un gasto mensual de 650 millones de pesos para el plantel profesional, más 30 millones correspondientes al cuerpo técnico. En la actualidad, afirmó, ese presupuesto ascendería a 1.500 millones de pesos, más otros 120 millones para el cuerpo técnico.
Moretti también cuestionó que el club haya perdido oportunidades de darle mayor participación a futbolistas surgidos de las divisiones juveniles. En su publicación mencionó a Gulli, Uriel Ojeda, Nacho Perruzzi, Teo Pagano y Ladstatter como algunos de los jugadores que, según su mirada, podrían haber tenido mayor protagonismo.
En el tramo final de su mensaje, el exmandatario advirtió sobre las dificultades económicas que, según su análisis, podría afrontar San Lorenzo durante los próximos meses. Incluso mencionó la posibilidad de que el club deba recurrir a la venta de Orlando Gill o Alexis Cuello para generar ingresos. “Hoy no tenemos proyecto de club”, concluyó Moretti, quien además anticipó la posibilidad de nuevas inhibiciones y reclamos judiciales de acreedores. Sus declaraciones se producen en medio de la fuerte disputa política que atraviesa San Lorenzo y de sus cuestionamientos a las autoridades que asumieron posteriormente.