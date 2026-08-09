Gorosito apuntó contra el hincha tras la caída de San Lorenzo ante Huracán: "Si puteás no vamos a jugar mejor"

Néstor Gorosito se lamentó por la derrota en el clásico y reconoció el aliento del público en las tribunas, pero lo criticó por insultar a los jugadores.

San Lorenzo no levanta cabeza y perdió este domingo el clásico contra Huracán por 2-0 en el Nuevo Gasómetro. Es el octavo encuentro consecutivo frente al eterno rival en el que no consigue ganar y la hinchada en las tribunas, harta del pésimo presente del equipo, manifestó su bronca contra los jugadores y Néstor Gorosito.

El entrenador azulgrana no consigue hacer pie en el arranque del segundo semestre y acumula 4 derrotas (una por penales en la eliminación de la Copa Argentina) en 5 partidos dirigidos desde que asumió su segundo ciclo (el restante lo ganó). Una vez consumada la derrota, se lamentó por el resultado y llamó a la unión de todos para salir de este mal momento.

Pipo Gorosito le habló al hincha de San Lorenzo tras la caída en el clásico @JuampiCaballero "Hace 15 días empezó el campeonato. Si no tengo fuerzas en 15 días...", apuntó Pipo en conferencia de prensa al ser consultado por su continuidad. "Cuando vinimos dijimos que iba a ser difícil y duro. No nos gusta, nos incomoda mucho la situación en la que estamos. En 15 días jugamos 4 partidos y no conseguimos los resultados esperados, pero los refuerzos llegaron hace poco y necesitan tiempo para ponerse bien", remarcó.

Tras esto, habló de los hinchas: "Es momento de estar todos juntos y tirar para adelante. La gente viene y llena la cancha, alienta todo el partido, es impresionante", reconoció en primera instancia. Aunque volvió a pedir paciencia: "Nosotros desde adentro de la cancha tenemos que contagiar al de afuera. Pero se necesita tiempo".