Jordy Caicedo, el héroe de Huracán, reveló el motivo de su picante Topo Gigio de cara a la hinchada de San Lorenzo

Tras darle el histórico triunfo a Huracán en el Nuevo Gasómetro, el goleador ecuatoriano explicó el porqué del festejo que hizo estallar a todo San Lorenzo.

Jordy Caicedo brilló en una tarde que quedará para el recuerdo. El delantero ecuatoriano convirtió los dos goles con los que Huracán derrotó a San Lorenzo y volvió a ganar el clásico en el Nuevo Gasómetro luego de 25 años. No obstante, su segundo festejo desató una fuerte polémica.

Apenas marcó el 2-0, el 9 que jugó el Mundial con Ecuador corrió hacia uno de los costados, saltó los carteles de publicidad y se llevó las manos detrás de las orejas, mirando directamente hacia la popular azulgrana. El Topo Gigio hizo explotar a los hinchas y también provocó la reacción inmediata de los jugadores del Ciclón. En medio del tumulto, además, Orlando Gill terminó viendo la roja por un cabezazo contra Lucas Blondel.

Jordy Caicedo festejó con un Topo Gigio y desató un escándalo en el clásico. Video: ESPN Qué dijo Jordy Caicedo sobre su Topo Gigio en la cancha de San Lorenzo Después de la locura, el propio Caicedo se hizo cargo de su festejo. En diálogo con TNT Sports, el atacante de 28 años arrancó su explicación con un gesto valorable. “Quiero pedir disculpas por el acto que tuve dentro del campo de juego. Los que me conocen de cerca saben que eso no me caracteriza. Fue un momento de euforia y los que nos dedicamos a esto me entenderán”.

El héroe de Huracán y verdugo de San Lorenzo -ya lo había amargado en el Apertura- reconoció que la situación terminó condicionándolo y que Diego Martínez optó por sacarlo de la cancha para evitar que el partido se descontrolara todavía más. “Me pone algo triste, me gusta jugar, competir y salir por ese gesto, no me sentó bien. Sabía que tenía amarilla y me iban a buscar, por eso decidimos salir”, contó.

Ya con foco en la histórica victoria, Caicedo aseguró: “Es lindo hacer historia con este club. Se palpitaba que hoy podía ser el día”. En esa línea, dejó bien en claro para quién va la dedicatoria: “Contento por esta alegría, porque gracias a Dios conseguimos una victoria importante en un campo que hacía mucho no lo lográbamos. Quiero dedicarle el triunfo a mi hija y a la hinchada quemera”.