San Lorenzo volvió a perder el clásico contra Huracán y los memes no se hicieron esperar: Gorosito, apuntado

Al contrario de lo que indica la historia, San Lorenzo sigue sin poder imponerse ante Huracán . Este domingo perdió 2-0 como local con un doblete de Jordy Caicedo, acumula 8 clásicos sin triunfos y volvió a perder frente a su eterno rival en el Nuevo Gasómetro después de 25 años.

Por supuesto, una vez que terminó el partido, las redes sociales no tardaron en llenarse de memes, los cuales tuvieron como principal apuntado a Néstor Gorosito, quien todavía no logra encaminar al equipo en este arranque del segundo semestre de la temporada.