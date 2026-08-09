La particular reacción de Marcelo Gallardo cuando le preguntaron por su futuro como entrenador

Marcelo Gallardo estuvo en Córdoba para acompañar a su hijo Matías, quien fue titular en el triunfo 1-0 de Instituto ante Gimnasia de Mendoza. Después del partido, el exentrenador de River fue consultado por el presente del volante y, casi de inmediato, recibió una pregunta sobre su propio futuro como director técnico .

El Muñeco ingresó al Monumental de Alta Córdoba y siguió el encuentro desde uno de los palcos. Instituto se impuso con un gol de diferencia y consiguió su tercera victoria consecutiva en el Clausura, mientras Matías Gallardo volvió a tener a su padre entre los espectadores.

Al finalizar el partido, Marcelo Gallardo se refirió al momento que atraviesan tanto su hijo como el conjunto cordobés. “Estoy muy contento porque le va bien a él y a Instituto”, expresó el entrenador, que aprovechó su visita para acompañar de cerca al mediocampista.

Después de hablar sobre Matías y el presente de Instituto , la conversación se trasladó hacia el futuro profesional del Muñeco. En un contexto en el que su nombre suele aparecer entre las alternativas de distintos clubes cuando queda un puesto de entrenador disponible, Gallardo fue consultado puntualmente sobre la posibilidad de volver a dirigir en el exterior.

La reacción fue inmediata. El exentrenador de River sonrió, soltó una breve risa y respondió : “No, no”. La frase fue acompañada por un gesto que marcó su intención de no avanzar sobre el tema y Gallardo no brindó más detalles acerca de sus próximos pasos.

Qué dijo Marcelo Gallardo cuando le preguntaron por su futuro como entrenador

Video: X @SC_ESPN

La respuesta no significó una confirmación ni un descarte de un eventual regreso a la dirección técnica. Gallardo simplemente evitó profundizar sobre una cuestión que genera expectativa desde su salida del banco de River y que vuelve a aparecer cada vez que un club importante busca entrenador.

Gallardo mantiene la incógnita sobre su próximo destino

El futuro del Muñeco continúa sin definirse públicamente. Su trayectoria en River y sus antecedentes internacionales hacen que su nombre sea considerado en distintos escenarios, aunque hasta el momento no existe una confirmación sobre cuál será su próximo proyecto.

En Córdoba, Gallardo tuvo una agenda diferente a la habitual: acompañó a su hijo, observó el triunfo de Instituto y celebró el buen momento del equipo. Matías fue titular en una victoria que permitió a la Gloria encadenar tres triunfos en el Clausura.

La visita también dejó una breve definición sobre el propio entrenador. Ante la consulta sobre una posible vuelta a dirigir en el exterior, Gallardo eligió no profundizar y respondió apenas con un “No, no”. Por ahora, esa es la única señal pública que dio sobre un futuro que todavía no tiene destino confirmado.