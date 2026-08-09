Elecciones en Independiente: qué dijo Gastón Gaudio sobre su desembarco en la política del club

Gastón Gaudio habló sobre su posible desembarco en la política de Independiente y dejó varias definiciones sobre el vínculo que mantiene con el club y sus distintos espacios. El extenista fue consultado antes del partido contra Platense y, sin confirmar públicamente su candidatura, reconoció que mantiene conversaciones con diferentes agrupaciones.

Minutos antes de la derrota 1-0 del equipo de Gustavo Quinteros frente a Platense , Gaudio se cruzó con la prensa antes de ingresar al estadio. Las versiones que lo ubican como futuro candidato a presidente del Rojo fueron el eje de la consulta, aunque el extenista evitó confirmar formalmente su postulación.

Ante la pregunta sobre si quiere asumir las riendas de Independiente, Gaudio puso el foco en su vínculo con la institución y en su intención de colaborar. " Siempre quise ayudar a Independiente ", afirmó en diálogo con Infierno Rojo.

La conversación también pasó por el presente deportivo del equipo, que atraviesa un momento irregular y volvió a perder como local. Gaudio respondió desde su lugar de hincha y sintetizó su expectativa sobre el fútbol del club: "Quiero lo que todos quieren: ganar".

Antes de despedirse, el extenista fue consultado sobre las conversaciones que mantiene con los distintos sectores que forman parte de la política de Independiente. En ese punto, sí confirmó que existe diálogo con diferentes agrupaciones . "Yo hablo con todos, nunca hice política, así que hablo con todos los espacios", recalcó Gaudio .

Gastón Gaudio habló sobre su futuro político en Independiente

Video: X @InfiernoRojo

La declaración se produce después de las versiones que lo ubican al frente de la lista Gente de Independiente. Según la información publicada previamente, el extenista tendría acordada su presentación para las próximas elecciones luego de mantener conversaciones con integrantes de esa agrupación.

Cuándo serían las elecciones en Independiente

Las elecciones de Independiente todavía no tienen una fecha oficialmente confirmada. El escenario que manejan los distintos sectores del club apunta al domingo 20 de diciembre de 2026 como la jornada en la que se realizarían los comicios.

Mientras se acerca esa instancia, el nombre de Gaudio gana espacio en la previa electoral. El extenista es un confeso hincha de Independiente y, de acuerdo con la información conocida hasta el momento, trabaja en la posibilidad de presentarse como candidato a presidente.