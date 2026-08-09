Jannik Sinner se bajó del Masters 1000 de Cincinnati y encendió las alarmas: "No estoy preparado"

El Masters 1000 de Cincinnati recibió un duro golpe este domingo con la confirmación de la baja de Jannik Sinner . El número uno del mundo decidió retirarse del torneo debido a las molestias que arrastra en la rodilla derecha y, tras consultar con sus médicos y su equipo, optó por no competir.

“Después de consultar con mis médicos y mi equipo, tengo que anunciar que debo retirarme del torneo Masters 1000 de Cincinnati ”, comunicó Sinner para confirmar su ausencia.

El italiano explicó que, pese al trabajo realizado durante los últimos días para recuperarse, todavía no se encuentra en condiciones de afrontar un torneo de esta exigencia. “Me ha estado molestando la rodilla derecha y, aunque hemos estado trabajando intensamente con mi equipo médico, tengo que aceptar que todavía no estoy preparado para competir”, señaló.

La ausencia supone una importante pérdida para el Masters 1000 de Cincinnati , que no contará con el actual número uno del mundo. Sinner tiene un registro de 12 victorias y cuatro derrotas en el certamen estadounidense y buscará ahora recuperarse para llegar en condiciones al US Open.

El número uno del Ranking ATP confirmó que su objetivo ahora estará puesto en llegar en las mejores condiciones al próximo Grand Slam de la temporada. “Estoy muy decepcionado por no poder jugar en Cincinnati y deseo a Bob (Moran) y a todo su equipo un gran torneo y mucho éxito. No veo la hora de volver el próximo año y ahora estoy concentrado en prepararme para el US Open”, expresó.

Sinner disputó su último torneo en Wimbledon, donde derrotó a Alexander Zverev en la final y consiguió la quinta corona de Grand Slam de su carrera. El triunfo también le permitió ampliar a 11-4 su historial favorable frente al alemán en el Lexus ATP Head2Head.

Jannik Sinner, campeón de Wimbledon, es baja para el Masters 1000 de Cincinnati. EFE

Una baja que se suma a la de Alcaraz

La temporada de Sinner había comenzado con una actuación destacada en los ATP Masters 1000. El italiano consiguió encadenar los primeros cinco títulos de esta categoría en su carrera y, con su consagración en Roma, igualó a Novak Djokovic como el segundo jugador capaz de completar el Golden Masters en su trayectoria.

Su baja en Cincinnati se suma a la de Carlos Alcaraz, otra de las grandes figuras del circuito. El español continúa recuperándose de una lesión en la muñeca que lo mantiene alejado de la competencia desde abril y tampoco estará en el torneo estadounidense.

El cuadro principal del Cincinnati Open se disputará del 13 al 23 de agosto y contará, entre otras figuras, con Alexander Zverev y Novak Djokovic. Sin Sinner ni Alcaraz, el certamen tendrá un escenario diferente y abrirá la posibilidad para que otros candidatos busquen quedarse con uno de los títulos más importantes de la gira previa al US Open.