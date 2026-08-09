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En vivo: San Lorenzo y Huracán igualan 0-0 en un clásico trascendental en el Nuevo Gasómetro

En medio de presentes irregulares, San Lorenzo y Huracán afrontan un apasionante duelo en Boedo por la cuarta fecha del campeonato.

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San Lorenzo y Huracán se sacan chispas en el Nuevo Gasómetro.

San Lorenzo y Huracán se sacan chispas en el Nuevo Gasómetro.

FotoBaires

En una edición del clásico de barrio más grande del mundo, San Lorenzo recibe a Huracán en el Nuevo Gasómetro en el duelo interzonal de la cuarta fecha del Torneo Clausura.

El Ciclón, empujado por su gente, busca cortar con una racha esquiva: perdió dos de los últimos tres enfrentamientos ante el Globo, a quien no vence desde 2022.

El minuto a minuto de San Lorenzo - Huracán

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