San Lorenzo recibe a Huracán en una nueva edición del clásico de barrio más grandes del mundo: hora y TV
San Lorenzo buscará dar una alegría a su gente y recibe al Globo en el Bajo Flores en una nueva edición del clásico de barrio más grande del mundo.
San Lorenzo recibirá este domingo a su clásico rival, Huracán, en un encuentro correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.
El partido, que está programado para las 15, se llevará a cabo en el Estadio Pedro Bidegain, se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports. El árbitro designado fue Darío Herrera, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli.
San Lorenzo buscará dar una alegría a su gente
San Lorenzo llega a este encuentro en un flojo momento, ya que viene de caer en la tercera fecha ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en un encuentro donde el “Ciclón” terminó lamentando el muy flojo primer tiempo que tuvo.
De esta manera, los dirigidos por Néstor Gorosito tienen solo tres puntos en igual cantidad de partidos, por lo que ocupa el decimotercer lugar en la Zona A.
Huracán buscará cortar la racha de 25 años sin ganar en el Nuevo Gasómetro
Huracán, por su parte, tuvo un buen comienzo en este Torneo Clausura, donde derrotó 1-0 a Banfield. Sin embargo, en sus últimas presentaciones perdió con Independiente Rivadavia de Mendoza y luego igualó con Atlético Tucumán, por lo que llega al clásico con cuatro unidades y en la novena posición de la Zona B.
En este encuentro, San Lorenzo buscará cortar con la racha negativa que arrastra con su clásico rival, al que venció por última vez a finales del 2022. A partir de ese enfrentamiento, se dieron dos victorias del “Globo” y cinco empates.
Las posibles formaciones y otros detalles del partido
- Torneo Clausura
- Interzonal – Fecha 4
- San Lorenzo – Huracán
- Estadio: Pedro Bidegain
- Árbitro: Darío Herrera
- VAR: Lucas Novelli
- Hora: 15. TV: ESPN Premium y TNT Sports
San Lorenzo: Orlando Gill; Alejo Córdoba, Emiliano Amor, Danilo Arboleda, Mathias De Ritis; Nicolás Tripichio, Martín Río, Facundo Gulli, Matías Reali o Nicolás Blanco; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.
Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Hugo Nervo, Lucas Carrizo, Máximo Palazzo; Facundo Kalinger, Rodrigo Fernández Cedrés, Leonardo Gil; Óscar Cortés, Juan Bisanz y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
Fuente: NA