San Lorenzo recibe a Huracán en una nueva edición del clásico de barrio más grandes del mundo: hora y TV

San Lorenzo buscará dar una alegría a su gente y recibe al Globo en el Bajo Flores en una nueva edición del clásico de barrio más grande del mundo.

San Lorenzo recibirá este domingo a su clásico rival, Huracán, en un encuentro correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El partido, que está programado para las 15, se llevará a cabo en el Estadio Pedro Bidegain, se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports. El árbitro designado fue Darío Herrera, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli.

San Lorenzo buscará dar una alegría a su gente San Lorenzo llega a este encuentro en un flojo momento, ya que viene de caer en la tercera fecha ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en un encuentro donde el “Ciclón” terminó lamentando el muy flojo primer tiempo que tuvo.

De esta manera, los dirigidos por Néstor Gorosito tienen solo tres puntos en igual cantidad de partidos, por lo que ocupa el decimotercer lugar en la Zona A.

Central Córdoba y San Lorenzo ya juegan en el estadio Madre de Ciudades. @cacc_sde Huracán buscará cortar la racha de 25 años sin ganar en el Nuevo Gasómetro Huracán, por su parte, tuvo un buen comienzo en este Torneo Clausura, donde derrotó 1-0 a Banfield. Sin embargo, en sus últimas presentaciones perdió con Independiente Rivadavia de Mendoza y luego igualó con Atlético Tucumán, por lo que llega al clásico con cuatro unidades y en la novena posición de la Zona B.