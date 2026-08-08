El imperdible cruce de Arruabarrena con Guillermo Barros Schelotto luego de Boca-Vélez: "¿Qué dijiste?"

Arruabarrena y Guillermo, dos viejos conocidos del Xeneize, protagonizaron un divertido intercambio en plena conferencia de prensa luego del empate en el Ducó.

Rodolfo Arruabarrena, DT de Boca, se saludó afectuosamente con sus excompañeros Guillermo y Gustavo Barros Schelotto antes y después del partido.

Rodolfo Arruabarrena y Guillermo Barros Schelotto protagonizaron uno de los momentos más divertidos de la conferencia de prensa posterior al empate 1-1 entre Boca y Vélez. Mientras el entrenador del Fortín se retiraba del recinto, amagó con quedarse a escuchar al técnico del Xeneize y rápidamente comenzó un particular diálogo sobre qué equipo había sido superior.

"Me voy a quedar acá escuchándote", avisó Guillermo mientras Arruabarrena se preparaba para responder las preguntas. “Dale, ¿qué dijiste?”, le contestó entre risas el Vasco. Entonces llegó la chicana del Mellizo: "Primer tiempo nuestro, el segundo de ustedes...". La respuesta de Arruabarrena fue un irónico “mmm” que provocó las risas de ambos y de los periodistas presentes.

Una chicana entre dos viejos conocidos de Boca El divertido intercambio entre Arruabarrena y Guillermo en la conferencia ESPN El intercambio continuó cuando Guillermo recordó una de las situaciones de peligro de Boca: "No me cuentes los tiros en los palos. ¡El primero cobraron offside!”. El Vasco respondió con una sonrisa y mencionó a Gustavo Barros Schelotto, su hermano y ayudante de campo: "Tiene que venir Gustavo...".

Más allá de las bromas, Arruabarrena analizó el rendimiento de Boca y se mostró conforme con la evolución del equipo. “Felicito a los jugadores, han demostrado estar a la altura de lo que necesitábamos en esta seguidilla de partidos. Nos ha faltado que la pelota entre una vez más, pero estoy conforme. Creemos que hubiésemos merecido llevarnos los tres puntos”, sostuvo.

El análisis del Vasco Arruabarrena "MERECIMOS LLEVARNOS LOS TRES PUNTOS"El análisis de Rodolfo Arruabarrena respecto al empate de Boca ante Vélez por 1-1.#DSPORTSNoticias pic.twitter.com/6nmHFAKlj7 — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) August 9, 2026 El entrenador destacó que Boca atraviesa una mejoría en sus últimas presentaciones y apuntó al desgaste por el calendario. “Estos últimos tres partidos vimos al equipo que sabe a lo que juega. Me gustaría terminar la valla en cero, soy defensor, pero el rival juega y juega muy bien”, afirmó. Y agregó: “Jugamos cada tres días y a veces ni llega a tres días. Es complicado”.