El tajante mensaje del Vasco Arruabarrena tras la victoria de Boca ante Estudiantes: "Acostumbrarnos a ganar"

Luego del 1-0 ante el Pincha, Arruabarrena valoró el orden y la solidez. Y remarcó que el desafío ahora será sostener el nivel para encontrar la regularidad.

Boca volvió al triunfo ante Estudiantes en el estadio de Huracán y Rodolfo Arruabarrena se mostró satisfecho con el rendimiento de su equipo. El entrenador xeneize destacó la actuación de su equipo y aseguró que dio un paso adelante desde el funcionamiento, aunque dejó en claro que todavía hay aspectos por mejorar.

"Hicimos un partido serio. Estuvimos bastante concentrados en lo defensivo y ofensivamente creamos muchas situaciones, quizás no tan claras, pero con orden táctico, juntándonos y asociándonos. Es un triunfo importante, pero ya está: hoy se festeja y mañana hay que ponerse a trabajar pensando en Vélez", expresó el entrenador.

El Vasco explicó la clave del triunfo de Boca y ya puso la mira en Vélez ️ "HICIMOS UN PARTIDO SERIO"



️ Vasco Arruabarrena analizó el triunfo de #Boca ante #Estudiantes. pic.twitter.com/M7dEnG7ybJ — TyC Sports (@TyCSports) August 6, 2026 Además, el DT remarcó la importancia de haber vuelto a mantener el arco en cero y sostuvo que el objetivo pasa por sostener este rendimiento en el tiempo. "Necesitábamos este triunfo con el arco en cero. Ahora hay que repetir y tratar de sumar más buenos minutos. Enfrentamos a un rival que juega la Copa Libertadores, que sabe a lo que juega y tiene un entrenador que conozco muy bien. En el segundo tiempo estuvimos más tranquilos; en el primero nos complicaron en algunas salidas, pero en líneas generales fue un buen triunfo", analizó.

El pedido de Rodolfo Arruabarrena: encontrar regularidad Leonel Flores, el promisorio juvenil de Boca, encara ante Tomás Palacios, defensor de Estudiantes. Fotobaires Más allá de la satisfacción por la victoria, el técnico evitó conformarse y dejó en claro que seguirá elevando la exigencia sobre el plantel. "La excelencia nunca está. Voy a seguir exigiendo. Fue un buen partido, como esos primeros 45 minutos ante Newell's y los últimos 20 de aquel encuentro. Tenemos que ser más regulares en un campeonato irregular. Hay que encontrar un buen funcionamiento y sumar, acostumbrándonos a ganar, porque eso impone este club y los jugadores lo tienen muy claro", afirmó.

También volvió a valorar la jerarquía del rival y consideró que Boca logró sostener un buen nivel durante más tiempo que en presentaciones anteriores. "Estudiantes tiene jerarquía, juega la Libertadores, sabe muy bien lo que quiere y venía de hacer un gran partido contra Defensa y Justicia. Nosotros ya habíamos mostrado buenos momentos en otros partidos, pero esta vez pudimos sostenerlos durante más tiempo. No fue tan vistoso como el primer tiempo ante Newell's, pero me voy conforme", señaló.