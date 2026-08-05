Gimnasia jugaría con Boca en el Víctor Legrotaglie: el motivo que cambia todos los planes

A medida que se acerca el esperado cruce entre Gimnasia y Esgrima y Boca Juniors , comienza a tomar fuerza una posibilidad que hace algunas semanas parecía lejana: que el partido finalmente se dispute en el Víctor Legrotaglie y no en el Malvinas Argentinas .

Desde lo económico, mudarse al estadio provincial siempre fue una tentación para la dirigencia mensana. La posibilidad de recibir alrededor de 10 mil espectadores más y vender entradas para el público neutral o visitante representa una recaudación muy superior a la que podría obtenerse jugando en calle Lencinas.

De hecho, los propios dirigentes del Lobo habían adelantado que, si el equipo llegaba bien posicionado desde lo deportivo, analizarían seriamente trasladar la localía al Malvinas. Y Gimnasia cumple con ese requisito, ya que atraviesa un buen presente futbolístico.

El Víctor Antonio Legrotaglie, repleto de hinchas de Gimnasia en su estreno como local en la Liga Profesional.

El sábado 5 de septiembre , un día antes del encuentro entre Gimnasia y Boca, Los Pumas recibirán a Australia en el estadio Malvinas Argentinas por el último test match de la serie internacional.

El evento demandará un importante operativo logístico y dejará al campo de juego con muy poco margen de recuperación de cara al domingo, cuando el Lobo debería enfrentar al Xeneize en el último turno de la jornada, previsto para las 21.30 o 21.45.

Ante ese panorama, todo indica que la dirigencia mensana priorizaría jugar en el Víctor Legrotaglie, manteniendo la localía y con acceso exclusivo para socios e hinchas del club.

La decisión, una vez oficializada, seguramente abrirá el debate entre los simpatizantes. Mientras un sector valorará la posibilidad de disputar un partido tan importante en la cancha de Gimnasia y hacer pesar la localía, otros lamentarán la pérdida de una recaudación importante que hubiese significado recibir a Boca en el Malvinas Argentinas con una mayor capacidad.