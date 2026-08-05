Control corporal y agilidad mental: el ejercicio que se puede practicar en casa a partir de los 65 años

A partir de los 65 años, el ejercicio de bajo impacto como el step mejora el equilibrio, la memoria y la coordinación, siendo clave para la independencia.

Conservar el hábito del movimiento resulta clave para preservar la autonomía y la salud integral durante la tercera edad. Hay que saber que el ejercicio en el hogar es la opción más completa para fortalecer el cuerpo de forma segura.

El ejercicio clave Entre las disciplinas sugeridas, el trabajo con step (subir y bajar repetidamente de un escalón o plataforma a ritmo constante) se consolida como el ejercicio estrella a partir de los 65 años.

Esta práctica aeróbica de bajo impacto incrementa la resistencia cardiovascular, tonifica piernas, glúteos y abdomen (core), y estimula capacidades cognitivas como la memoria y la coordinación motriz. Además, al mejorar el equilibrio y la estabilidad corporal, disminuye significativamente el riesgo de caídas domésticas.

Un ejercicio que tiene muchos beneficios. Beneficios Entre los beneficios de esta gimnasia figura la preservación de la masa muscular y ósea. Se trata de un elemento clave para prevenir la fragilidad física y mantener la independencia en las tareas cotidianas.

También permite ejercitar la fuerza y la flexibilidad sin someter a las rodillas o la cadera a impactos agresivos. Mientras que los patrones de movimiento coordinado favorecen el control corporal y la agilidad mental.