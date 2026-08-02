El ejercicio de abdomen ideal para adultos mayores que fortalece la cintura y mejora la concentración

Fortalecer la cintura y mejorar la concentración son beneficios clave de la plancha lateral, un ejercicio ideal para adultos mayores.

La quema de grasa localizada es un mito, pero sí se pueden realizar ejercicios enfocados en zonas específicas que contribuyan a reducir la grasa corporal a nivel general. En el caso del abdomen y la cintura, entre los movimientos más recomendados se destacan las planchas laterales, los giros rusos y los toques de codo a rodilla cruzados.

Aunque existen variadas alternativas, hoy el foco está en un ejercicio que, al mismo tiempo que tonifica la zona central del cuerpo, ayuda a mejorar el equilibrio y la concentración: una cualidad clave para los adultos mayores. No obstante, se aconseja contar con la supervisión de un profesional si se es principiante o si se presenta alguna condición de salud.

Cómo hacer el ejercicio correctamente La plancha lateral consiste en acostarse sobre un costado y apoyar el antebrazo en el suelo, con el codo ubicado de manera vertical debajo del hombro y la otra mano colocada en la cintura. A continuación, se elevan las caderas hasta formar una línea recta con el cuerpo, manteniendo la mirada hacia el frente. En esa postura es indispensable activar el abdomen y los glúteos para sostener la estabilidad; de lo contrario, resulta sencillo perder el control del movimiento.

La plancha lateral es clave para fortalecer el core en profundidad. Shutterstock Al comenzar, es conveniente realizar la secuencia entre dos y tres veces para que la musculatura se adapte al esfuerzo. Con el paso de las semanas, se puede incrementar de forma gradual el tiempo de sostén o la cantidad de repeticiones.