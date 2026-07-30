Qué es el método 6-6-6: la rutina de caminata que se volvió viral por su efectividad para quemar grasas

A la hora de buscar alternativas para mantenerse en forma, quemar calorías y tonificar los músculos, la simplicidad suele ser la clave del éxito. En este escenario, la conocida " caminata 6-6-6" está ganando terreno para abandonar el sedentarismo.

En las redes este ejercicio se plantea como una de las estrategias para ganar músculo y quemar grasas sin necesidad de ir al gimnasio o de tener un equipamiento complejo.

Divulgada por publicaciones de estilo de vida como la versión española de Elle, esta metodología no consiste en dar un paseo distendido, sino en mantener una marcha a ritmo ágil, con una estructura guiada íntegramente por el número seis.

El atractivo de la fórmula radica en que sus pautas son fáciles de memorizar , lo que facilita la creación de un hábito duradero. Se necesitan seis minutos de entrada en calor y seis de vuelta a la calma. Dedicar este bloque inicial y final permite elevar progresivamente las pulsaciones antes del esfuerzo y devolver al cuerpo a su estado de reposo de forma gradual, reduciendo el riesgo de lesiones.

Además se debe caminar seis kilómetros por hora lo que equivale a seis mil pasos. La meta orientativa es mantener una velocidad enérgica que permita alcanzar esa cifra de pasos durante la sesión. De todas formas, los especialistas aclaran que la intensidad debe graduarse según la condición física de cada individuo.

El ejercicio debe realizarse seis días a la semana. La regularidad en el tiempo resulta más efectiva para ver cambios físicos.

En cuanto al horario, si bien no es inflexible, se aconseja a las seis de la mañana o a las seis de la tarde. Fijar el entrenamiento a primera hora del día o al concluir la jornada laboral ayuda a programar el cerebro y consolidar el horario fijo como rutina incuestionable.

Para completar el esquema, los expertos recuerdan que 60 minutos diarios de actividad física de intensidad moderada son el estándar recomendado para obtener mejoras integrales en la salud.

A diferencia de los entrenamientos de alta intensidad, este tipo de caminata destaca por ser una práctica segura para las articulaciones.