El ejercicio funcional que revoluciona el entrenamiento de fuerza y equilibrio a partir de los 50 años

Mantener una condición física óptima a medida que pasan los años se ha vuelto una prioridad para garantizar la autonomía personal, reducir el riesgo de lesiones y elevar la calidad de vida. Al alcanzar los 50, los especialistas sugieren un ejercicio clave.

Se trata de la "caminata del gorila" (gorilla walk) ha comenzado a ganar terreno en los gimnasios y centros de entrenamiento.

Esta técnica se destaca por su accesibilidad, ya que puede adaptarse a diferentes niveles de resistencia y no requiere el uso de equipamiento ni elementos adicionales.

Inspirado de forma directa en la locomoción natural de los primates, este ejercicio funcional propone un trabajo integral que involucra de manera simultánea el tren superior, la zona media (core) y las extremidades inferiores.

De acuerdo con demostraciones profesionales de entrenadores de fitness, la dinámica consiste en avanzar en una posición agachada y baja, apoyando las manos en el suelo y desplazando las extremidades de forma coordinada. Esta postura exige una activación constante y simultánea de múltiples grupos musculares.

Los beneficios clave del ejercicio

A partir de los 50 y 60 años, la combinación de fuerza y estabilidad en un solo ejercicio resulta altamente estratégica, ya que impacta de forma directa en la prevención de caídas y aporta seguridad al realizar las tareas cotidianas.

Expertos en equipamiento y disciplinas de fitness señalan que la caminata del gorila proporciona ventajas específicas como el fortalecimiento articular y muscular y el estímulo del equilibrio.

Guía técnica

Debido a que sostener una postura baja puede resultar demandante durante los primeros intentos, se aconseja iniciar el entrenamiento con trayectos breves e incrementar las distancias de manera progresiva a medida que el cuerpo gane resistencia.