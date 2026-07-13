La rutina de ejercicio casera de 8 minutos para ganar fuerza y flexibilidad a los 60 años

A solo 8 minutos, una rutina de ejercicios casera sin materiales ayuda a ganar fuerza y flexibilidad en la tercera edad.

El ejercicio constante a los 80 años es esencial para mantener la flexibilidad y la fuerza que se pierden de forma natural con el paso del tiempo. Si bien la actividad aeróbica y el entrenamiento de fuerza no pueden faltar, la falta de tiempo o la dificultad para trasladarse suelen ser un problema a la hora de ejercitarse. Por eso, te presentamos una rutina de solo 8 minutos, compuesta por ejercicios sin materiales para realizar cómodamente en casa.

Sin embargo, al tratarse de un entrenamiento diseñado para la longevidad, recomendamos consultar con un profesional de la salud antes de iniciar cualquier actividad física y, en lo posible, realizarla en compañía de otra persona. Asimismo, ante cualquier mareo, dolor articular o molestia, se debe cortar el entrenamiento de inmediato para no provocar lesiones.

El circuito consiste en 8 minutos de actividad continua y sin descansos programados, aunque podés tomarte unos segundos para recuperar el aire si lo considerás necesario. La dinámica es simple: durante 1 minuto tenés que repetir un ejercicio y luego pasar directo al siguiente, continuando con esta secuencia hasta completar el tiempo total.

No te pierdas el video del entrenamiento Esta rutina es súper rápida, pero es fundamental prestar atención a la técnica de cada movimiento y realizarlo de manera correcta. En este caso, el objetivo principal no es moverse a alta velocidad ni acumular repeticiones, sino mejorar la movilidad articular y la flexibilidad general del cuerpo.

Por último, es importante recordar que no es solo el ejercicio lo que ayuda a vivir una vida larga, sana y feliz. Diversas investigaciones científicas destacan que la longevidad saludable depende de un enfoque integral donde la alimentación balanceada, el cuidado de la salud mental y las relaciones sociales sólidas contribuyen directamente a la vitalidad.