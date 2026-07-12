La rutina definitiva para fortalecer glúteos y piernas sin salir de casa a los 60

A los 60 años, es posible fortalecer glúteos y piernas con una rutina de tan solo 20 minutos y un par de mancuernas livianas, priorizando la salud y claridad mental.

El ejercicio es fundamental para ganar fuerza, pero también es clave para aumentar la claridad mental y reducir el estrés. Mantener una rutina de entrenamiento a los 60 años es totalmente posible desde casa y utilizando únicamente un par de mancuernas livianas.

La rutina que te vamos a presentar a continuación está enfocada en fortalecer todo el cuerpo en una sesión eficiente de solo 20 minutos. Sin embargo, al tratarse de un entrenamiento diseñado para mayores de 60 años, es fundamental realizar una consulta médica previa antes de iniciar cualquier actividad física nueva. Asimismo, se recomienda suspender los ejercicios inmediatamente ante cualquier dolor articular, mareo o molestia persistente para proteger la salud de tu cuerpo.

La rutina de 3 ejercicios para tonificar el cuerpo La estocada inversa enfoca el esfuerzo en el glúteo y los cuádriceps. Para hacerla de forma correcta, hay que colocarse de pie con los pies separados al ancho de los hombros y las manos a los lados o apoyadas en las caderas. Luego, hay que dar un paso hacia atrás, apoyando la punta del pie con el talón levantado. Bajá la rodilla trasera hasta que ambas piernas formen un ángulo de 90 grados e impulsate firmemente con el talón delantero para volver a la posición inicial.

La estocada inversa es el primer ejercicio. Shutterstock La sentadilla goblet termina de tonificar los glúteos y activa las piernas por completo. El primer paso consiste en sostener una mancuerna de forma vertical frente al pecho y ponerse de pie con los pies ligeramente separados, un poco más que el ancho de los hombros y con las puntas apuntando levemente hacia afuera. Manteniendo el peso distribuido en los talones y el torso erguido, flexioná las rodillas y bajá las caderas hacia atrás y hacia abajo, imitando el gesto de sentarte en una silla. Mantené la postura un segundo abajo y volvé con control a la posición inicial.

La sentadilla goblet también mejora la postura. Shutterstock Finalmente, y para terminar de trabajar el tren inferior de manera integral, no puede faltar la sentadilla con dos mancuernas. Para empezar, tenés que apoyar las mancuernas sobre tus hombros y colocarte de pie con las piernas ligeramente separadas. Flexioná las rodillas y bajá las caderas hacia atrás. Descendé hasta que tus muslos queden paralelos al suelo y mantené la posición un instante. Después, impulsate con fuerza desde los talones hasta extender por completo las caderas y regresar a la posición vertical.